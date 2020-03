L'industrie automobile se mobilise pour lutter contre le virus

En réponse à

L'air en région parisienne n'a jamais été aussi agréable à respirer. De l'air pure comme dans les hautes alpes, de plus il y a un ciel bleu AZUR sans un seul nuage ce jour. C'est une journée magnifique. Espérons que cette pandémie, va faire prendre conscience à l'être humain. Il est temps de revoir ce mode de vie complètement "CRÉTIN" et "irresponsable" et que nos politiques aient le courage de dire qu'il faut commencer à réguler la population mondiale.