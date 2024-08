L'intéressante BYD Seal 06 GT électrique

Byd propose déjà des modèles électriques compacts et familiaux dans sa gamme, mais ces derniers ne profitent pas d’un rapport prix-prestations particulièrement alléchant. La Dolphin (à partir de 33 990€) et la Seal (à partir de 46 990€) se font respectivement battre par les MG4 et Tesla Model 3 à ce niveau, même si ces modèles font de gros efforts pour s’afficher à des tarifs concurrentiels en location longue durée.

La nouvelle Seal 06 GT que se prépare à dévoiler BYD en Chine pourra-t-elle faire mieux ? L’auto qui se montre dans les images accompagnant cet article est la version de série du très agressif concept-car Ocean M dévoilé il y a quelques mois. Elle prend la forme d’une très grosse compacte, combinant une poupe façon « fastback » à une longueur de 4,63 mètres. Elle est beaucoup plus grosse que les MG4 et autres Volkswagen ID.3 et s’approche de la Tesla Model 3 (4,72 mètres) alors qu’elle ne possède pas de malle !

Un intérieur façon BYD

L’habitacle de cette voiture basée sur la même plateforme que la Seal (récemment restylée) est dans la pure « tradition » de BYD avec une présentation flatteuse et de grands écrans. Sous le capot, elle devrait laisser le choix entre plusieurs niveaux de puissance et de taille de batteries mais il faudra attendre la toute fin du mois d’août pour connaître sa fiche technique dans le détail. Avec un prix de base situé sous les 40 000€ pour cette auto à la vocation familiale, il y aurait peut-être de quoi en faire un produit intéressant. Elle a vocation à arriver en Europe, mais sans doute pas avant l’année 2025.