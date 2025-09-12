L'inusable Isuzu D-Max se met à l'électrique à l'occasion du  salon de Lyon

Cela fait plus de vingt ans que le Isuzu D-Max est présent sur le marché des pick-up. Il reste donc incontournable, même s'il reste peu connu du grand public.

Disponible en single cabine ou cabine approfondie, le D-Max mesure 5,30 m dans cette dernière configuration et dispose de portes arrière à ouverture antagonistes, qui permet d'accueillir 4 passagers (deux adultes et deux enfants). Son style est sans surprise pour la catégorie avec une calandre proéminente, qui hérite pour l'occasion de quelques touches de bleu. À l'intérieur, les fioritures n'ont pas leur place avec une planche de bord aux plastiques durs laissant tout de même une petite place à la modernité avec une instrumentation partiellement numérique et un écran multimédia étant compatible avec les systèmes AppleCarPlay et AndroïdAuto. Bien évidemment, ce pick-up dispose d'une benne – pas la plus grande du marché – est capable de supporter des charges allant jusqu'à 950 kg, malgré la présence de la batterie et des moteurs électriques, il est capable de traverser des gués de 60 cm de profondeur.

La principale nouveauté se situe au niveau de la motorisation. Elle se compose de deux moteurs (43 kW à l’avant et 97 kW à l’arrière) pour une puissance cumulée de 190 ch. Côté couple, ce D-Max EV peut compter sur 325 Nm. Sa batterie au lithium-ion provenant de LG affiche une capacité de 66,9 kWh lui permettant de revendiquer une autonomie de 263 km. Côté recharge, il faudra se contenter de 11 kW en courant alternatif et de 50 kW en courant continu.

Cette version électrique voit ses prix osciller entre 69 900 € et 72 000 € HT.