Opel Astra restylée : une nouvelle face avant, et c’est tout ?

3. L’Opel Astra restylée multiplie les combinaisons, mais conserve des prix serrés
Remaniée quelques mois avant le restylage, la gamme Astra s’articule toujours autour de 3 niveaux d’équipements, nommés Edition, GS et Ultimate. Quel que soit le moteur que vous choisirez, le choix sera possible avec chacun d’entre eux. Une politique qui permet à l’Astra hybride rechargeable d’afficher un premier prix particulièrement compétitif dans cette catégorie.
En effet, avec la finition Edition, cette Astra dépasse à peine les 40 000 € (de 600 € précisément). Si, à ce tarif, il n’y a pas de miracles à attendre en matière d’équipements, aucun élément majeur n’est toutefois absent de série. La climatisation automatique, les jantes alliage 16", les Apple Carplay et Android Auto sans fil ou encore le pack Drive Assist sont de la partie. En s’offrant le pack Techno (radar et caméra de recul, clé mains libres) à 400 €, on obtient une Astra complète.
Il n’est toutefois pas interdit de se laisser tenter par la variante GS. Pour un surcoût, raisonnable, de 2 500 € (soit 23 100 € au total), on obtient les sièges avant certifiés AGR, la clé mains-libres, les rétroviseurs rabattables électriquement, l’air conditionné bi-zone, des jantes de 17", la peinture bi-ton, la caméra de recul et les radars de stationnement avant et arrière. Surtout, on accède à la possibilité de s’offrir des équipements plus haut de gamme, tels que les sièges électriques (800 €), le toit ouvrant (950 €) ou encore le couple projecteurs matriciels/conduite autonome de niveau 2 (pack Techno à 1 300 €).
Si la plupart de ces suppléments vous intéresse, sachez que, hormis le toit ouvrant, ils sont tous de série sur le haut de gamme Ultimate. Facturée 45 200 €, soit 2 100 € de plus que la GS, cette finition gagne également les jantes de 18", le GPS, le chargeur de smartphone à induction ainsi que les vitres latérales feuilletées
Equipements et options
Version : VI (2) 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 ULTIMATE
Equipements de sécurité
ABS
Détecteur de pluie
TCS (contrôle électronique de traction)
Alerte de sous-gonflage des pneumatiques
Aide au démarrage en côte
Entrée et démarrage sans clé
Démarrage sans clé avec bouton "START"
Fixations Isofix aux places latérales AR
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager AV, rideaux (6 airbags)
Contrôle électronique de stabilité (ESP)
Systèmes d'Assistance : Intelli Drive 1.0
Equipements de confort
Accoudoir central AV
Direction assistée
Pare-brise chauffant
Bluetooth
Porte-gobelet AV
Aide au stationnement AV/AR
Palettes au volant
Frein de parking électrique
Vitres AR surteintées
Vitres AV et AR électriques à ouverture séquentielle, anti-pincement
Banquette AR 40/60
Climatisation automatique bi-zone
Coques de rétroviseurs noirs
Radio FM/AM/DAB+
Volant TEP Végan
Ligne de vitrage Noir
Ceintures de sécurité à prétension pyrotechnique
Vitrage latéral feuilleté pour une meilleure isolation acoustique
Pure Panel avec navigation & affichage tête haute étendu
Calandre AV avec vizor illuminé et logo rétro éclairé avec technologie Edge Light
Siège conducteur certifié AGR
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, avec éclairage d'accueil
Pack sièges intelli-seat ergonomiques + siège conducteur certifié AGR
Esthétique / Carrosserie
Ciel de toit noir
Toit Noir Karbon
Peinture métallisée
Jantes alliage 18" Pentagon - Noirs
Autres équipements
Pédalier Sport type Aluminium
6 HP
Module Opel Connect
Rechargeur smartphones par induction
2 clés à plip
Condamnation centralisée
Freinage en cas de collision
2 pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé par LED
Pré-disposition crochet de remorquage
Plancher de coffre fixe
Appel d'urgence
Caméra de recul panoramique à 180°
Pare-choc AV sportif
Pare-brise feuilleté acoustique
Chargeur embarqué 3,7 kW
1 USB C (données), 2 USB (chargeur)
Freins à disques AV et AR
Filtre à pollen, odeurs et particules fines
Prise 12V à l'AV sur la console centrale
Sélecteur de mode de conduite
Logo "Opel" et lettrage "Astra" Noir
Câble de recharge Mode 2 - 1,8kW
Eclairage d'ambiance (8 couleurs) à l'AV
Boîte automate séquentielle 7 rapports
Chargeur sans fil
Console centrale Gris Ancre
Plafonniers AV/AR et éclairage de coffre à LED
Pack Drive Assist
Phares Intelli-Lux Pixel LED
Options disponibles
-
Toit Ouvrant:
950 €
-
Omission du toit Noir Karbon:
0 €
-
Jantes alliage 18" Pentagon. Diamantées avec inserts gris/noirs:
400 €
-
Peintures métallisées:
790 €
-
Peinture opaque:
490 €
-
Peinture métallisée:
790 €
-
KIT anti-crevaison avec Plancher de coffre Static Floor:
89 €
-
Chargeur embarqué 7,4 kW - Monophasé. - Câble de recharge Type 2 (AC):
400 €
-
Jantes alliage 16" Phantom - Diamanté:
0 €
-
Jantes alliage 16" Admiral - Diamanté:
100 €
-
Attache-remorque amovible:
800 €
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