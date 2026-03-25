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Opel Astra restylée : une nouvelle face avant, et c’est tout ?

Dans Nouveautés / Restyling

Cedric Morancais

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3. L’Opel Astra restylée multiplie les combinaisons, mais conserve des prix serrés

 

Opel Astra restylée : une nouvelle face avant, et c’est tout ?

Remaniée quelques mois avant le restylage, la gamme Astra s’articule toujours autour de 3 niveaux d’équipements, nommés Edition, GS et Ultimate. Quel que soit le moteur que vous choisirez, le choix sera possible avec chacun d’entre eux. Une politique qui permet à l’Astra hybride rechargeable d’afficher un premier prix particulièrement compétitif dans cette catégorie.

En effet, avec la finition Edition, cette Astra dépasse à peine les 40 000 € (de 600 € précisément). Si, à ce tarif, il n’y a pas de miracles à attendre en matière d’équipements, aucun élément majeur n’est toutefois absent de série. La climatisation automatique, les jantes alliage 16", les Apple Carplay et Android Auto sans fil ou encore le pack Drive Assist sont de la partie. En s’offrant le pack Techno (radar et caméra de recul, clé mains libres) à 400 €, on obtient une Astra complète.

Il n’est toutefois pas interdit de se laisser tenter par la variante GS. Pour un surcoût, raisonnable, de 2 500 € (soit 23 100 € au total), on obtient les sièges avant certifiés AGR, la clé mains-libres, les rétroviseurs rabattables électriquement, l’air conditionné bi-zone, des jantes de 17", la peinture bi-ton, la caméra de recul et les radars de stationnement avant et arrière. Surtout, on accède à la possibilité de s’offrir des équipements plus haut de gamme, tels que les sièges électriques (800 €), le toit ouvrant (950 €) ou encore le couple projecteurs matriciels/conduite autonome de niveau 2 (pack Techno à 1 300 €).

Si la plupart de ces suppléments vous intéresse, sachez que, hormis le toit ouvrant, ils sont tous de série sur le haut de gamme Ultimate. Facturée 45 200 €, soit 2 100 € de plus que la GS, cette finition gagne également les jantes de 18", le GPS, le chargeur de smartphone à induction ainsi que les vitres latérales feuilletées

Equipements et options

Version : VI (2) 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 ULTIMATE

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Détecteur de pluie

  • TCS (contrôle électronique de traction)

  • Alerte de sous-gonflage des pneumatiques

  • Aide au démarrage en côte

  • Entrée et démarrage sans clé

  • Démarrage sans clé avec bouton &quot;START&quot;

  • Fixations Isofix aux places latérales AR

  • Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager AV, rideaux (6 airbags)

  • Contrôle électronique de stabilité (ESP)

  • Systèmes d&#039;Assistance : Intelli Drive 1.0

Equipements de confort

  • Accoudoir central AV

  • Direction assistée

  • Pare-brise chauffant

  • Bluetooth

  • Porte-gobelet AV

  • Aide au stationnement AV/AR

  • Palettes au volant

  • Frein de parking électrique

  • Vitres AR surteintées

  • Vitres AV et AR électriques à ouverture séquentielle, anti-pincement

  • Banquette AR 40/60

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Coques de rétroviseurs noirs

  • Radio FM/AM/DAB+

  • Volant TEP Végan

  • Ligne de vitrage Noir

  • Ceintures de sécurité à prétension pyrotechnique

  • Vitrage latéral feuilleté pour une meilleure isolation acoustique

  • Pure Panel avec navigation &amp; affichage tête haute étendu

  • Calandre AV avec vizor illuminé et logo rétro éclairé avec technologie Edge Light

  • Siège conducteur certifié AGR

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, avec éclairage d&#039;accueil

  • Pack sièges intelli-seat ergonomiques + siège conducteur certifié AGR

Esthétique / Carrosserie

  • Ciel de toit noir

  • Toit Noir Karbon

  • Peinture métallisée

  • Jantes alliage 18&quot; Pentagon - Noirs

Autres équipements

  • Pédalier Sport type Aluminium

  • 6 HP

  • Module Opel Connect

  • Rechargeur smartphones par induction

  • 2 clés à plip

  • Condamnation centralisée

  • Freinage en cas de collision

  • 2 pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé par LED

  • Pré-disposition crochet de remorquage

  • Plancher de coffre fixe

  • Appel d&#039;urgence

  • Caméra de recul panoramique à 180°

  • Pare-choc AV sportif

  • Pare-brise feuilleté acoustique

  • Chargeur embarqué 3,7 kW

  • 1 USB C (données), 2 USB (chargeur)

  • Freins à disques AV et AR

  • Filtre à pollen, odeurs et particules fines

  • Prise 12V à l&#039;AV sur la console centrale

  • Sélecteur de mode de conduite

  • Logo &quot;Opel&quot; et lettrage &quot;Astra&quot; Noir

  • Câble de recharge Mode 2 - 1,8kW

  • Eclairage d&#039;ambiance (8 couleurs) à l&#039;AV

  • Boîte automate séquentielle 7 rapports

  • Chargeur sans fil

  • Console centrale Gris Ancre

  • Plafonniers AV/AR et éclairage de coffre à LED

  • Pack Drive Assist

  • Phares Intelli-Lux Pixel LED

Options disponibles

  • Toit Ouvrant

     : 

    950 €

  • Omission du toit Noir Karbon

     : 

    0 €

  • Jantes alliage 18" Pentagon. Diamantées avec inserts gris/noirs

     : 

    400 €

  • Peintures métallisées

     : 

    790 €

  • Peinture opaque

     : 

    490 €

  • Peinture métallisée

     : 

    790 €

  • KIT anti-crevaison avec Plancher de coffre Static Floor

     : 

    89 €

  • Chargeur embarqué 7,4 kW - Monophasé. - Câble de recharge Type 2 (AC)

     : 

    400 €

  • Jantes alliage 16" Phantom - Diamanté

     : 

    0 €

  • Jantes alliage 16" Admiral - Diamanté

     : 

    100 €

  • Attache-remorque amovible

     : 

    800 €

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