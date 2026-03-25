Opel Astra restylée : une nouvelle face avant, et c’est tout ?

Remaniée quelques mois avant le restylage, la gamme Astra s’articule toujours autour de 3 niveaux d’équipements, nommés Edition, GS et Ultimate. Quel que soit le moteur que vous choisirez, le choix sera possible avec chacun d’entre eux. Une politique qui permet à l’Astra hybride rechargeable d’afficher un premier prix particulièrement compétitif dans cette catégorie.

En effet, avec la finition Edition, cette Astra dépasse à peine les 40 000 € (de 600 € précisément). Si, à ce tarif, il n’y a pas de miracles à attendre en matière d’équipements, aucun élément majeur n’est toutefois absent de série. La climatisation automatique, les jantes alliage 16", les Apple Carplay et Android Auto sans fil ou encore le pack Drive Assist sont de la partie. En s’offrant le pack Techno (radar et caméra de recul, clé mains libres) à 400 €, on obtient une Astra complète.

Il n’est toutefois pas interdit de se laisser tenter par la variante GS. Pour un surcoût, raisonnable, de 2 500 € (soit 23 100 € au total), on obtient les sièges avant certifiés AGR, la clé mains-libres, les rétroviseurs rabattables électriquement, l’air conditionné bi-zone, des jantes de 17", la peinture bi-ton, la caméra de recul et les radars de stationnement avant et arrière. Surtout, on accède à la possibilité de s’offrir des équipements plus haut de gamme, tels que les sièges électriques (800 €), le toit ouvrant (950 €) ou encore le couple projecteurs matriciels/conduite autonome de niveau 2 (pack Techno à 1 300 €).

Si la plupart de ces suppléments vous intéresse, sachez que, hormis le toit ouvrant, ils sont tous de série sur le haut de gamme Ultimate. Facturée 45 200 €, soit 2 100 € de plus que la GS, cette finition gagne également les jantes de 18", le GPS, le chargeur de smartphone à induction ainsi que les vitres latérales feuilletées