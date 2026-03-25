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Opel Astra 6

Essai

Opel Astra restylée : une nouvelle face avant, et c’est tout ?

Dans Nouveautés / Restyling

Cedric Morancais

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6. La fiche technique de l’Opel Astra Hybride Rechargeable

 

Opel Astra restylée : une nouvelle face avant, et c’est tout ?

Les chiffres clés

Opel Astra 6 VI (2) 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 ULTIMATE
Généralités  
Finition ULTIMATE
Date de commercialisation 03/02/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,37 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,44 m
Empattement 2,67 m
Volume de coffre mini 352 L
Volume de coffre maxi 1 268 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 760 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 8 CV
Moteur 4 cylindres , + moteur électrique
Cylindrée 1 598 cm3
Puissance 195 ch
Couple cumulé NC
Autonomie en électrique combinée 82 km
Capacité batterie 17,20 kWh
Type batterie pas d'information
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 235 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.5 s
Volume du réservoir 42 L
Emissions de CO2 48 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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La nouvelle Opel Astra fait ses grands débuts. Elle affiche un beau design, un bon comportement routier et avec une offre de deux moteurs essence, un diesel et une (bientôt deux) motorisation hybride rechargeable, la cousine technique de la Peugeot 308 apporte un vent de fraîcheur dans la gamme du constructeur à l’éclair. Une bonne raison pour s’intéresser de près à cette auto afin de savoir quels sont les meilleurs couples motorisation/finition pour cette berline compacte allemande.

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