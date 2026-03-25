Opel Astra restylée : une nouvelle face avant, et c’est tout ?

La nouvelle Opel Astra fait ses grands débuts. Elle affiche un beau design, un bon comportement routier et avec une offre de deux moteurs essence, un diesel et une (bientôt deux) motorisation hybride rechargeable, la cousine technique de la Peugeot 308 apporte un vent de fraîcheur dans la gamme du constructeur à l’éclair. Une bonne raison pour s’intéresser de près à cette auto afin de savoir quels sont les meilleurs couples motorisation/finition pour cette berline compacte allemande.