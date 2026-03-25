Un mariage peu fréquent

Très répandue sur les SUV compacts, la technologie hybride rechargeable l’est beaucoup moins sur les berlines du même format. Même au sein du groupe Stellantis, auquel appartient Opel, l’offre se limite à la Peugeot 308. Parmi les constructeurs généralistes, un seul autre groupe s’y colle, le groupe Volkswagen. Ainsi, il est possible d’opter pour une telle motorisation lors de l’achat d’une Volkswagen Golf, ou d’une Seat Leon, qu’elle soit estampillée Seat ou Cupra.

À retenir : une bonne offre méconnue

En se penchant sur la motorisation hybride rechargeable la moins puissante de Stellantis, Opel a réussi à l’améliorer notablement, la rendant à la fois plus nerveuse, plus économe et capable de rouler davantage en 100 % électrique. Le tout en parvenant à maintenir des tarifs compétitifs. Ne reste plus qu’à faire connaître les qualités, et les quelques défauts, de cette allemande au plus grand nombre.

Caradisiac a aimé

Rapport prix/équipements

Autonomie électrique

Confort à haute vitesse

Qualité de présentation Caradisiac n’a pas aimé Confort à basse vitesse

Direction un peu floue

Habitabilité aux places arrière

Volume de coffre