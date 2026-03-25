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Essai

Opel Astra restylée : une nouvelle face avant, et c’est tout ?

Dans Nouveautés / Restyling

Cedric Morancais

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4. Quel est notre bilan de l'Opel Astra restylée ?

 

Opel Astra restylée : une nouvelle face avant, et c’est tout ?

Un mariage peu fréquent

Très répandue sur les SUV compacts, la technologie hybride rechargeable l’est beaucoup moins sur les berlines du même format. Même au sein du groupe Stellantis, auquel appartient Opel, l’offre se limite à la Peugeot 308. Parmi les constructeurs généralistes, un seul autre groupe s’y colle, le groupe Volkswagen. Ainsi, il est possible d’opter pour une telle motorisation lors de l’achat d’une Volkswagen Golf, ou d’une Seat Leon, qu’elle soit estampillée Seat ou Cupra.

À retenir : une bonne offre méconnue

En se penchant sur la motorisation hybride rechargeable la moins puissante de Stellantis, Opel a réussi à l’améliorer notablement, la rendant à la fois plus nerveuse, plus économe et capable de rouler davantage en 100 % électrique. Le tout en parvenant à maintenir des tarifs compétitifs. Ne reste plus qu’à faire connaître les qualités, et les quelques défauts, de cette allemande au plus grand nombre.

Caradisiac a aimé

  • Rapport prix/équipements

  • Autonomie électrique

  • Confort à haute vitesse

  • Qualité de présentation

Caradisiac n’a pas aimé

  • Confort à basse vitesse

  • Direction un peu floue

  • Habitabilité aux places arrière

  • Volume de coffre

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
VI (2) 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE EDITION 106 (wltp) 32 650 €  €
VI (2) 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE GS 106 (wltp) 35 150 €  €
VI (2) 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE ULTIMATE 106 (wltp) 37 250 €  €
VI (2) 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE EDITION 127 (wltp) 33 550 €  €
VI (2) 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE GS 127 (wltp) 36 050 €  €
VI (2) 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE ULTIMATE 127 (wltp) 38 150 €  €
VI (2) 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 EDITION 48 (wltp) 40 600 €  €
VI (2) 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 GS 48 (wltp) 43 100 €  €
VI (2) 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 ULTIMATE 48 (wltp) 45 200 €  €
VI (2) ELECTRIQUE 156 EDITION 0 (wltp) 38 990 €  €
VI (2) ELECTRIQUE 156 GS 0 (wltp) 40 990 €  €
VI (2) ELECTRIQUE 156 ULTIMATE 0 (wltp) 43 090 €  €
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La nouvelle Opel Astra fait ses grands débuts. Elle affiche un beau design, un bon comportement routier et avec une offre de deux moteurs essence, un diesel et une (bientôt deux) motorisation hybride rechargeable, la cousine technique de la Peugeot 308 apporte un vent de fraîcheur dans la gamme du constructeur à l’éclair. Une bonne raison pour s’intéresser de près à cette auto afin de savoir quels sont les meilleurs couples motorisation/finition pour cette berline compacte allemande.

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