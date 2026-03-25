4. Quel est notre bilan de l'Opel Astra restylée ?
Un mariage peu fréquent
Très répandue sur les SUV compacts, la technologie hybride rechargeable l’est beaucoup moins sur les berlines du même format. Même au sein du groupe Stellantis, auquel appartient Opel, l’offre se limite à la Peugeot 308. Parmi les constructeurs généralistes, un seul autre groupe s’y colle, le groupe Volkswagen. Ainsi, il est possible d’opter pour une telle motorisation lors de l’achat d’une Volkswagen Golf, ou d’une Seat Leon, qu’elle soit estampillée Seat ou Cupra.
À retenir : une bonne offre méconnue
En se penchant sur la motorisation hybride rechargeable la moins puissante de Stellantis, Opel a réussi à l’améliorer notablement, la rendant à la fois plus nerveuse, plus économe et capable de rouler davantage en 100 % électrique. Le tout en parvenant à maintenir des tarifs compétitifs. Ne reste plus qu’à faire connaître les qualités, et les quelques défauts, de cette allemande au plus grand nombre.
Caradisiac a aimé
-
Rapport prix/équipements
-
Autonomie électrique
-
Confort à haute vitesse
-
Qualité de présentation
Caradisiac n’a pas aimé
-
Confort à basse vitesse
-
Direction un peu floue
-
Habitabilité aux places arrière
-
Volume de coffre
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|VI (2) 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE EDITION
|106 (wltp)
|32 650 €
|€
|VI (2) 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE GS
|106 (wltp)
|35 150 €
|€
|VI (2) 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE ULTIMATE
|106 (wltp)
|37 250 €
|€
|VI (2) 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE EDITION
|127 (wltp)
|33 550 €
|€
|VI (2) 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE GS
|127 (wltp)
|36 050 €
|€
|VI (2) 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE ULTIMATE
|127 (wltp)
|38 150 €
|€
|VI (2) 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 EDITION
|48 (wltp)
|40 600 €
|€
|VI (2) 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 GS
|48 (wltp)
|43 100 €
|€
|VI (2) 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 ULTIMATE
|48 (wltp)
|45 200 €
|€
|VI (2) ELECTRIQUE 156 EDITION
|0 (wltp)
|38 990 €
|€
|VI (2) ELECTRIQUE 156 GS
|0 (wltp)
|40 990 €
|€
|VI (2) ELECTRIQUE 156 ULTIMATE
|0 (wltp)
|43 090 €
|€
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