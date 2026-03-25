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Opel Astra 6

Essai

Opel Astra restylée : une nouvelle face avant, et c’est tout ?

Dans Nouveautés / Restyling

Cedric Morancais

0  

5. Quelle est la note décrochée par l'Opel Astra restylée ?

 

Opel Astra restylée : une nouvelle face avant, et c’est tout ?

L’Opel Astra Hybride Rechargeable (195 ch, de 40 600 € à 45 200 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes hybrides rechargeables, qui comprend notamment :

-la  Peugeot 308 Plug-in Hybrid : 195 ch, de 42 400 € à 46 800 €

-la Seat Leon eHybrid : 204 ch, de 40 200 € à 45 100 €

-la  Volkswagen Golf eHybrid : 204 ch, de 44 900 à 49 400 €

Opel Astra Hybride Rechargeable 195 GS Ultimate
Budget
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Pratique
  • 4.92
  • 4.92
  • 4.92
  • 4.92
  • 4.92
 
Rapport prix/équipements
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Sur la route
  • 7.08
  • 7.08
  • 7.08
  • 7.08
  • 7.08
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Note globale : 13,3 /20
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La nouvelle Opel Astra fait ses grands débuts. Elle affiche un beau design, un bon comportement routier et avec une offre de deux moteurs essence, un diesel et une (bientôt deux) motorisation hybride rechargeable, la cousine technique de la Peugeot 308 apporte un vent de fraîcheur dans la gamme du constructeur à l’éclair. Une bonne raison pour s’intéresser de près à cette auto afin de savoir quels sont les meilleurs couples motorisation/finition pour cette berline compacte allemande.

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