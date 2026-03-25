Opel Astra restylée : une nouvelle face avant, et c’est tout ?

L’Opel Astra Hybride Rechargeable (195 ch, de 40 600 € à 45 200 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes hybrides rechargeables, qui comprend notamment :

-la Peugeot 308 Plug-in Hybrid : 195 ch, de 42 400 € à 46 800 €

-la Seat Leon eHybrid : 204 ch, de 40 200 € à 45 100 €

-la Volkswagen Golf eHybrid : 204 ch, de 44 900 à 49 400 €