Opel Astra : laquelle choisir ?

La nouvelle Opel Astra présentée en 2021 est issue d’une longue lignée de berline compacte chez Opel. Aux débuts, celles-ci se nommaient Opel Kadett et depuis 1991, c’est la dénomination Opel Astra qui prévaut. La nouvelle Opel Astra est la sixième du nom et contrairement aux cinq qui l’ont précédé, elle n’est plus 100 % General Motors, puisque le constructeur allemand a intégré PSA (et désormais Stellantis) et qu'il se sert de la banque d’organes du groupe. C'est pourquoi la nouvelle Astra utilise bon nombre d’éléments de sa cousine française Peugeot 308, à commencer par sa base technique et ses motorisations.

Un design étudié

Si l’Opel Astra 6 doit beaucoup à la Peugeot 308, elle s’en démarque totalement en ce qui concerne son style. Celui-ci est totalement différent de celui de la 308 et l’on peut saluer le travail des designers qui ont donné une vraie personnalité à la berline allemande. C'est à l’image de ce qu’ils ont fait déjà pour les Opel Corsa, Mokka, Crossland et Grandland, modèles reprenant la base des Peugeot 208, Peugeot 2008, Citroën C3 Aircross et Peugeot 3008. La ligne de l’Opel Astra est fluide avec un long capot et des épaulements marqués. On retrouve la calandre Vizor, qui équipe tous les nouveaux modèles de la marque avec un long bandeau noir qui relie les projecteurs. Ceux-ci peuvent être équipés d'une technologie matricielle, en option ou de série avec la finition Ultimate. Un toit noir (carrosserie biton) habille les versions haut de gamme et l’on découvre un clin d’œil à la Kadett sous la forme d’ouïes de requin au bout des custodes arrière comme celles qui ornaient les Kadett D et E (produites entre 1979 et 1993).

Effet cinémascope

Dans l’habitacle, c’est la modernité affirmée avec le "Pure Panel" de série. Il s'agit d'un ensemble numérique constitué d’un écran de 10 pouces pour l’instrumentation et un autre de 10 pouces pour l’infodivertissement. On apprécie l’interface de l’écran d’infodivertissement pensée comme celle d’un smartphone, on apprécie également les commandes physiques (de simples touches) placées en dessous de l’écran. Un assistant personnel peut également être de la partie et lorsqu'il répond au signal "Hey Opel", il règle la radio, la température... Ambiance épurée et matériaux de bon niveau donnent à cette Opel Astra un petit parfum haut de gamme d’autant plus que l’équipement est high-tech et qu’au fil des options, ou selon la finition, on peut disposer d’un affichage tête haute ou bien encore de systèmes de conduite semi-autonome (Intelli-Drive 1.0)… On est moins enthousiaste en revanche pour l’habitabilité, si l’auto mesure 4,37 m de long, cela ne se voit pas à l’intérieur et les places arrière sont dans la moyenne basse de la catégorie. Le coffre affiche une bonne capacité avec 422 litres pour les versions essence, pour l’hybride plug-in de 180 ch ce ne sera que 352 litres.

De l’essence, de l’hybride, mais aussi du diesel

Sous le capot on a le choix entre deux moteurs essence 1.2 PureTech trois cylindres qui se nomme Turbo chez Opel et qui affichent 110 ch pour l’entrée de gamme et 130 ch pour le plus puissant (ce dernier peut être associé à une boîte manuelle ou auto à huit rapports). Il y a aussi une offre diesel. Il s'agit d'un 1.5 de 130 ch, il séduira les gros rouleurs qui auront également le choix entre une boîte manuelle ou auto. Enfin, boîte auto uniquement pour la version hybride plug-in de 180 ch qui peut rouler en électrique jusqu’à 60 km selon la fiche technique. Plus tard dans l’année, une version plus puissante de 225 ch complétera l’offre hybride tandis qu’une motorisation 100 % électrique est prévue pour 2023.

Un comportement sûr et du confort

Au volant, avec la plateforme empruntée à la Peugeot 308 on aura pu s’attendre à un comportement incisif comme pour la berline française, ce n’est pas le cas. Attention, la nouvelle Astra est plus maniable que la génération qui l’a précédé, mais la direction est moins incisive que sur la Peugeot 308. L’Opel se veut plus docile et prévenante. L’amortissement est plus ferme pour une meilleure tenue à haute vitesse (vendue sur le marché allemand, cette auto aura droit aux portions d'autoroute sans limitation). Elle ne néglige pas pour autant le confort, ainsi conducteur et passager peuvent disposer de sièges agréés par l’association allemande AGR pour la santé du dos. Ceux-ci peuvent également être (pour les finitions les plus huppées ou en option) dotés de supports lombaires et cuisses à réglage électrique.

Le break patiente

Bien placée en ce qui concerne son rapport prix/équipement, la berline Astra a vu ses tarifs augmenter par trois fois en janvier, mars et mai avant l'arrivée en concession. Cela dit, elle affiche des tarifs moins élevés que ses deux proches cousines Peugeot 308 et DS 4 qui sont produites dans la même usine qu’elle, à Rüsselsheim en Allemagne. Cette Opel Astra sera comme la précédente disponible en carrosserie break, mais il faudra attendre un peu, le modèle Opel Astra Sports Tourer ne devant arriver qu’en 2023.

L’Opel Astra 6 en dix points