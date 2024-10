L'Opel Mokka restylé est mieux, va plus loin en électrique tout en étant moins cher

Après quatre ans de carrière, le Mokka a droit au traditionnel restylage. Ce terme est ici un peu exagéré puisque le style évolue très peu. Le nouveau logo, noir sur fond noir, se fait très discret, la signature lumineuse est finement scindée aux extrémités, tandis que les optiques et la calandre semblent ne faire qu’un.

C’est davantage un étage en dessous que les modifications se remarquent : l’ouverture en haut du bouclier est plus fine alors que la partie basse reprend la teinte de la carrosserie. À l’arrière, le nouveau Blitz et la signature lumineuse font écho aux éléments de la face avant.

La marque a concentré ses efforts dans l’habitacle avec un nouveau volant aux formes plus strictes, des commandes physiques devenues tactiles ou encore l’adoption des commandes du frein de stationnement et des modes de conduite provenant du Grandland.

Opel indique avoir amélioré le système d’infodivertissement, avec notamment l’apparition de widgets, dont l’écran tactile et le combiné d’instrumentation passent à 10 pouces sur toutes les versions. En option, vous pouvez profiter de l’assistant vocal et de ChatGPT.

Une gamme simplifiée et plus accessible

Le Mokka simplifie son offre en ne proposant que deux finitions, Edition et GS. Sous le capot, le 1.2 essence de 136 ch associé à un moteur électrique de 28 ch intégré dans la boîte de vitesses automatique prend place. Toutefois, la version 1.2 Turbo de 136 ch demeure au catalogue

L’alternative est électrique avec le bloc de 156 ch associé à la batterie de 54 kWh de capacité pour une autonomie homologuée de 402 km. Ce Mokka Electric est facturé à partir de 36 900 €, soit 3 100 € de moins que l’ancienne version moins performante (136 ch et 50 kWh).

Quant aux Mokka essence et Hybrid, ils débutent respectivement à 26 500 € et 29 500 €, là encore le gain est appréciable : 1 200 € et 800 €.