La BYD Dolphin restylée rêve du succès de la MG4 en Europe

La Dolphin est à Byd ce que la MG4 est à MG : une compacte électrique à bas prix, idéalement taillée pour convaincre la clientèle européenne grâce à des prix inférieurs à ceux des Volkwagen ID.3, Renault Mégane E-Tech Electric et autres Cupra Born.

Mais justement, cette Dolphin n’a pas autant convaincu que la MG4 chez nous jusqu’à présent. Malgré une présentation intérieure plus flatteuse que celle de sa rivale et une consommation correcte, elle marque le pas au registre de la qualité d’amortissement et de l’efficacité dynamique. Désormais soldée en France à 26 990€ via une remise de 7 000€, la voiture est aidée par une offre de LLD à 199€ par mois après un premier apport de 1 500€.

Le restylage arrive

Et elle bénéficiera prochainement de légères améliorations techniques, comme le montrent les journalistes de CarNewsChina dans de nouvelles images publiées par le ministère chinois de l’Industrie. Ces images permettent d’observer des changements esthétiques sur la Dolphin restylée, arrivant trois ans après la première mouture. On note une face avant différente au niveau du design des optiques et des feux arrière également redessinés.

A noter que l’auto conserve ses trois motorisations de 95, 176 et 203 chevaux ainsi que ses batteries dont la capacité est comprise entre 44,9 et 60,4 kWh. En Europe, cette Dolphin améliorée devrait arriver d’ici la fin de l’année prochaine au plus tard.