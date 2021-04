La Chevrolet Camaro n'y arrive toujours pas aux Etats-Unis

Depuis le milieu des années 60, la guerre est déclarée entre Chevrolet Camaro et Ford Mustang, entre deux géants, rivaux, qui s'affrontent aussi bien par coupés sportifs que par pick-up. Et pour l'instant, c'est une victoire par KO de Ford dans tous les domaines. La série F des pick-up surpasse celle du Silverado, et la Camaro n'arrive pas à rivaliser avec la Mustang. La seule forme de consolation vient de l'Equinox, qui écrase l'Escape, équivalent américain de notre Ford Kuga.

Les chiffres d'immatriculation du premier trimestre aux Etats-Unis montrent qu'un choix de design peut faire la différence sur tout le reste. La Ford Mustang est en tête des coupés avec 17274 livraisons, devant la très étonnante Dodge Challenger (15096 unités). La Challenger, qui affiche 13 ans de carrière (l'équivalent de deux générations d'une auto en Europe !), est carrément la troisième meilleure vente de Dodge aux Etats-Unis. La recette du succès ? Le design, et le fait que Dodge n'y ait pas trop touché depuis son lancement au milieu des années 2000. Un lien d'affiliation visuel bien réel avec le modèle de fin des années soixante.

Contrairement à la Camaro qui revendique 7089 livraisons sur les trois premiers mois. C'est pourtant l'auto la plus "jeune" avec la Mustang. Il semble que la volonté de GM d'éviter de trop faire la publicité des modèles V8, associée aux concessionnaires qui ont, pour beaucoup, des modèles 4 cylindres en exposition, ont joué dans l'image de l'auto face à une Challenger ultra conservatrice et une Mustang qui performe grâce à l'image de Ford Performance.