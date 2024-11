La chute vertigineuse de Maserati continue

Il y a quelques mois, on s’inquiétait des chiffres de vente catastrophiques de Maserati depuis le début de l’année 2024. Les choses ne se sont malheureusement pas améliorées depuis et c’est même tout l’inverse : on connait les résultats de la marque au trident sur le troisième trimestre de l’année 2024 et la chute de l’enseigne italienne s’accentue encore.

60%, voilà l’intensité du repli des ventes de Maserati dans le monde sur le troisième trimestre 2024 par rapport à la même période de l’année dernière. Sur les neuf premiers mois de l’année 2024, Maserati n’a vendu que 8 600 autos dans le monde contre 20 800 l’année dernière. Un recul de 58,3% tout de même, qui laisse un peu songeur sachant que le constructeur italien dispose de nouveautés à haut potentiel comme la GranTurismo et surtout le SUV Grecale.

Le marketing, toujours le marketing…

Comme l’a une nouvelle fois affirmé Carlos Tavares au début du mois d’octobre, le problème se situerait au niveau de la stratégie marketing du constructeur. Le patron de Maserati Davide Grasso vient d’être licencié, la marque au trident étant désormais dirigée par Santo Ficili qui s’occupe aussi d’Alfa Romeo. La nouvelle équipe dirigeante de la marque au trident aura du travail pour arriver à redresser la situation sans pour autant pouvoir compter sur d’importantes nouveautés produit après celles qui viennent d’arriver.