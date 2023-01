La collaboration entre Renault, Geely et le pétrolier Aramco se précise

Au mois de novembre dernier, Renault a confirmé sa grande restructuration. Le groupe français va se subdiviser en deux entités, modifier complètement sa structure financière et séparer ses activités électriques et thermiques. La division Ampère, réservée au développement des voitures à zéro émissions, représente la structure d’avenir et doit inclure Nissan dans des conditions qui restent à préciser. La division Horse, d’autre part, se concentrera sur les véhicules thermiques et hybrides avec une possession à parts égales entre Renault et Geely.

L’année dernière, on évoquait d’office une participation du géant saoudien Aramco dans cette nouvelle entité Horse. Les journalistes de Reuters confirment cet intérêt de l’entreprise du Moyen-Orient avec des tractations en cours pour régler tous les détails techniques au sujet de cette collaboration entre les trois groupes. Aramco prendrait 20% des parts de Horse, laissant Renault et Geely à parts égales à 40% chacun (et non plus 50% comme cela a d’abord été évoqué). Les Saoudiens d’Aramco apporteraient logiquement leur soutien et leur expertise des énergies fossiles. La question du possible développement du carburant synthétique serait également évoquée.

Horse ou Rubik ?

A noter que le nom définitif de cette nouvelle entité réservée aux moteurs thermiques de Renault, Geely et possiblement Aramco n’a toujours pas été choisi. Renault préférerait « Horse » mais les Chinois pousseraient plutôt pour « Rubik ». L’objectif est en tout cas de monter un groupe capable de produire environ cinq millions de groupes motopropulseurs hybrides et thermiques par an dans le monde.