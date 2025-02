L'Audi A3 restylée hybride rechargeable va très loin en électrique. Mais à quel prix !

Dans le segment des compactes premium hybrides rechargeables, l'A3 est presque seule. C'est bien simple, en face d'elle, il n'y a que la Mercedes Classe A 250 e, et la DS 4 E-Tense 225. Cette dernière est plus puissante mais pas plus performante, au même prix à 500 € près et pas mieux équipée, mais surtout, elle a une plus petite batterie et une autonomie en 100 % électrique bien inférieure à celle de l'A3 (62 km). Mais elle a un style qui peut plaire (comme le contraire). La Classe A est elle aussi plus puissante (218 ch) mais pas aussi performante, plus chère, et seule sa qualité de finition la sauverait, car son autonomie de 86 km en 100 % électrique est aussi aujourd'hui dépassée.

En réalité, les concurrentes les plus féroces à l'A3 se trouvent dans le segment généraliste, avec une Volkswagen Golf qui utilise la même mécanique, qui n'est finalement pas moins bien finie, et surtout, qui est moins chère de 4 000 € à finition équivalente. Même constat pour les modèles Leon chez Seat et Cupra : même mécanique, moins chères, mais cette fois-ci effectivement un peu moins bien finies.

À retenir : inflation des prestations, inflation des tarifs

Sans conteste, l'Audi A3 restylée, dans cette version hybride rechargeable 40 TFSI e, est largement améliorée par rapport à sa devancière. Son autonomie en 100 % électrique est impressionnante, son efficience même batterie vide remarquable. Le nouveau 1.5 TFSI "Evo 2" est décidément doué en matière de consommation en mode hybride. Et la possibilité offerte de faire de la charge rapide est un plus non négligeable.

Elle reste par ailleurs confortable, tout aussi performante qu'auparavant, et relativement bien équipée dans notre version d'essai haut de gamme S Line.

Mais il faut bien comprendre qu'elle en a profité au passage pour gonfler ses tarifs. Cela peut se comprendre vu les prestations améliorées, bien entendu, mais ce sont quand même 4 000 € de plus qu'il faudra poser sur la table. Et par rapport au lancement en 2021, c'est + 6 400 € en moyenne. Une inflation que nous avions constatée aussi chez Volkswagen avec la Golf dotée du même moteur.

Alors si elle reste une proposition honnête quand on regarde dans la catégorie des compactes premium PHEV, il faut aussi avoir en tête qu'une Cupra Leon par exemple, dotée du même moteur, qui rendra peu ou prou les mêmes services, est vendue 6 600 € moins cher en version d'entrée de gamme. Pas rien.

Caradisiac a aimé

L'autonomie en 100 % électrique

La possibilité de charge rapide 50 kW

La consommation contenue batterie vide

Les performances

L'agrément de conduite général

Le confort global (suspension, insonorisation) Caradisiac n'a pas aimé Le volume de coffre réduit

La qualité de finition parfois indigne de la catégorie premium

L'inflation des tarifs