L'Audi A3 restylée hybride rechargeable va très loin en électrique. Mais à quel prix !

L'Audi A3 40 TFSI e (204 ch, de 47 900 € à 52 850 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes premium hybrides rechargeables, qui comprend notamment :

- La DS 4 1.6 Hybride E-Tense 225 : 225 ch, de 47 400 € à 53 500 €

- La Mercedes Classe A 250 e Hybride EQ : 218 ch, de 40 050 € à 54 700 €.

On peut aussi inclure dans les concurrentes, la Volkswagen Golf, qui n'est pas "premium" mais qui finalement est aussi bien finie que l'A3 et qui dispose du moteur groupe motopropulseur hybride rechargeable. Elle fait donc 204 ch aussi et est vendue entre 43 990 € et 48 800 €. La Seat Leon dotée du même moteur est à 43 340 € dans son unique finition FR, et la Cupra Leon est à partir de 41 300 €.