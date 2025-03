Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, le 4x4 à mi-temps

La concurrence : réduite sur ce segment

L'offre de SUV urbains équipés d'une transmission intégrale est assez rare. Les Suzuki Vitara 4x4 et Dacia Duster 4x4 s'adressent à une clientèle avec de vrais besoins de motricité, pour tracter ou évoluer sur des revêtements difficiles. Les tarifs sont aussi bien en dessous. La place du Junior Q4 est davantage sur la route face à des concurrentes comme la Jeep Avenger 4Xe, la Toyota Yaris Cross et le Lexus LBX, toutes équipées d'une transmission intégrale et d'une motorisation hybride.

A retenir : peu de valeur ajoutée

Alfa Romeo surfe sur son appartenance au groupe Stellantis pour proposer une technologie existante. Cette transmission intégrale semi-permanente, renforce la polyvalence du SUV transalpin, mais à basse vitesse uniquement. Un atout lorsqu'il neige par exemple. N'attendez pas autre chose de cette voiture qui a su conserver un comportement routier plutôt dynamique et un prix "contenu" (à partir de 37 000 €) au regard de l'équipement riche proposé de série.

Caradisiac a aimé

Le design séduisant

La motricité à basse vitesse

Le grand coffre

Le comportement plaisant

Caradisiac n'a pas aimé

La consommation quelconque

La finition passable

L'espace réduit aux places arrière