Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, le 4x4 à mi-temps

Le nouvel Alfa Romeo Junior Q4 est disponible en France en 3 finitions.

La finition « Premium », à partir de 37 000 €, cette dernière s’avère particulièrement bien équipée. Elle embarque comme principaux équipements de série, les jantes alliage 18’’, les feux Matrix LED, un kit extérieur noir brillant, les vitres arrière surteintées, les sièges avant chauffants à réglages électriques, l’écran tactile de 10, 25’’ avec navigation, Carplay et Android sans fil, l’entrée et le démarrage sans clé, le hayon mains libres, la caméra de recul, etc.

La finition « Sport », facturée 39 500 € (disponible au deuxième trimestre) ajoute les sièges avant baquets Sabelt, le Scudetto Progresso, le kit carrosserie noir mat, le volant cuir et Alcantara, des inserts en Alcantara, etc.

La série spéciale « Intensa », à partir de 39 000 €, sur base de finition Premium ajoute le scudetto couleur carrosserie, le kit carrosserie noir brillant avec inserts en or, des surpiqûres havane, le volant Alcantara avec surpiqûres Havane, etc.

Le point techno : le pack Connect Plus offert pendant 3 ans L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 dispose de série pendant 36 mois des services connectés Alfa Connect Plus. Une fois l’application téléchargée et la voiture liée à votre compte, vous pourrez verrouiller ou déverrouiller le Junior à distance, accéder à son état de santé, programmer des révisions, importer vos destinations préférées dans la navigation et interagir avec l’assistant ChatGPT. Rien de bien nouveau, hormis la présence d’un certificat numérique NFT auquel croit beaucoup Alfa. Il atteste du suivi de l’entretien de la voiture et crée un historique que vous pourrez présenter au futur acquéreur à la revente de la voiture, renforçant ainsi la valeur de la voiture.