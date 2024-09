La curieuse Mercedes Purespeed veut faire rêver les milliardaires

Il y a déjà les Mercedes, les Mercedes-AMG sportives et les Mercedes-Maybach ultra-luxueuses. Eh bien attendez-vous à découvrir bientôt les Mercedes Mythos, une nouvelle division montée par le constructeur allemand pour mettre au point des véhicules le plus exclusif possible et en toute petite série. L’idée ? S’inspirer des départements spéciaux de Ferrari, McLaren ou Aston Martin qui conçoivent parfois des modèles en série très limitée et à des tarifs prohibitifs, avec l’idée de faire monter leur prix sur le marché de la collection.

Dévoilée sous la forme d’un concept-car pendant le dernier Grand Prix de Monaco de Formule 1 2024, la Purespeed sera ainsi le premier de ces modèles de la gamme Mercedes Mythos. Elle utilise une base assez commune, celle de la Mercedes SL, mais avec une transformation en véritable « speedster ». Elle voit disparaître son toit et présente un énorme arceau dont la forme évoque le « Halo » des Formule 1 en séparant l’habitacle.

Une « Formule 1 pour la route », vraiment ?

Mercedes montre des images de la bête en train de circuler sur des routes avec une carrosserie camouflée. Il faut bien admettre que les clichés paraissent assez surréalistes, comme à chaque fois qu’un speedster aussi radical se retrouve au milieu des autos de monsieur tout le monde.

Mais cette future rivale des Ferrari Monza, Aston Martin V12 Speedster et autres McLaren Elva devra faire de gros efforts dans sa mise au point pour donner les sensations d’une « Formule 1 pour la route » comme le promettent ses géniteurs. Car la SL de base pèse deux tonnes sur la balance et n’impressionne pas particulièrement par sa pureté sportive. On ne connaît pas encore les caractéristiques techniques exactes de la Purespeed mais elle devrait utiliser un V8 bi-turbo de 4,0 litres poussé largement au-dessus des 600 chevaux. Elle se limitera à 250 exemplaires et coûtera très cher.