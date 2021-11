La Dacia Spring a déjà séduit beaucoup de monde

Si vous suivez de près l'actualité automobile, vous vous dites peut-être que la voiture électrique en 2021 est forcément : grande, lourde, chère et puissante. Mais ce serait vite oublier les rares modèles pensés pour les plus petits budgets, et moins gourmands en matières premières.

Dacia annonce aujourd'hui avoir enregistré 40 000 commandes fermes de la Spring depuis l'ouverture du carnet au printemps dernier. Une jolie performance pour une auto qui se permet une offre à 89 €/mois en LLD, bénéficiant au passage d'un généreux bonus de plus 4500 € pour alléger le fameux premier loyer majoré. Aujourd’hui, Dacia a déjà livré plus de 15 000 Spring en Europe, tandis que 5000 commandes sont enregistrées mensuellement. Pour une auto qui est principalement réservée à l'urbain et au périurbain, c'est un très bon score. Ce ne pourra pas être le principal véhicule du foyer, mais en auto secondaire pour les déplacements du quotidien, la Spring fait parfaitement l'affaire avec ses 230 km d'autonomie sur cycle WLTP mixte.

Dacia précise enfin une dernière donnée intéressante : la Spring est une arme de conquête, puisque 8 clients sur 10 n'avaient jamais eu de Dacia auparavant. Il faut dire que l'offre de véhicules électriques peu onéreux est quasiment inexistante en Europe. La Spring a donc toujours le champ libre.