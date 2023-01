La drôle de boulette sur un DS 7 belge marqué "DS Automboiles"

Fraîchement passé par la case restylé et désormais débarrassé de son appellation « Crossback », le DS 7 positionne DS Automobiles sur le segment des SUV familiaux premium face à l’Audi Q5, au Mercedes GLC et au BMW X3. En tant que tel, il se doit d’offrir une finition de bonne facture et un niveau d’équipement conforme à ses prétentions.

Mais comme vous pouvez le voir sur l’image visible ci-dessus, quelqu’un s’est visiblement emmêlé les pinceaux au moment d’assembler les éléments de la porte de coffre à l’arrière. Les lettres « DS Automobiles » sont bien présentes dans le bandeau au-dessus du logo de la marque, mais avec une inversion au niveau du second « o » et du « b ». Résultat, on peut y lire « DS Automboiles ». C’est ballot…

Ceci n’est pas une parodie

On ignore dans quel contexte a pu se produire une telle erreur, mais les gens du contrôle qualité n’ont probablement pas remarqué cette petite inversion assez burlesque. Gageons qu’un petit passage à l’atelier pour réparer ça suffira. Notez qu’il s’agit d’un véhicule appartenant au parc presse belge de DS Automobiles, prévu pour les essais des journalistes.