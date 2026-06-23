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Mercedes Cla 3 Shooting Brake

Essai

Mercedes CLA Shooting Brake : ce break électrique va-t-il faire regretter les versions thermiques ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

7  

5. La fiche technique de la Mercedes CLA Shooting Brake 

 

Mercedes CLA Shooting Brake : ce break électrique va-t-il faire regretter les versions thermiques ?

Les chiffres clés

Mercedes Cla 3 Shooting Brake III SHOOTING BRAKE 350 AVEC TECHNOLOGIE EQ 4MATIC AMG LINE
Généralités  
Finition AMG LINE
Date de commercialisation 25/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,73 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,47 m
Empattement 2,79 m
Volume de coffre mini 455 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 155 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 16 CV
Couple 515 Nm
Puissance moteur 354 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 631 km
Capacité batterie 85 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 210 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4.9 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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