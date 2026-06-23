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Mercedes Cla 3 Shooting Brake

Essai

Mercedes CLA Shooting Brake : ce break électrique va-t-il faire regretter les versions thermiques ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

19  

4. L'évaluation de la Mercedes CLA Shooting Brake dans sa catégorie

 

Mercedes CLA Shooting Brake : ce break électrique va-t-il faire regretter les versions thermiques ?

La Mercedes CLA Shooting Brake, à 49 950 € (jusqu'à 761 km) est évaluée dans la catégorie break électrique qui comprend notamment 

La Volkswagen ID.7 Tourer, à partir de 53 700 € et jusqu' à 690 km d'autonomie

Mercedes CLA Shooting Brake 350 4MATIC
Budget
  • 5.4
  • 5.4
  • 5.4
  • 5.4
  • 5.4
 
Pratique
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Rapport prix/équipements
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
 
Sur la route
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
 
Sécurité
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Autonomie
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 14 /20
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