Mercedes CLA Shooting Brake : ce break électrique va-t-il faire regretter les versions thermiques ?
3. Le break de 350 ch éco-scoré
Une concurrence entre tradition et efficience
Sur le marché des breaks électriques, le CLA Shooting Brake 350 se distingue par son architecture 800 V, son autonomie record et ses 4 roues motrices. Sa rivale la plus proche en termes de silhouette est la Volkswagen ID.7 Tourer, plus logeable (605 l) mais moins performante en charge. Côté premium, la BMW i4 offre un dynamisme supérieur, tandis que la Tesla Model 3 reste une menace sur l’efficience et le prix. Toutefois, la concurrence vient aussi de l’intérieur : la Mercedes Classe C Break, bien que limitée aux moteurs thermiques et hybrides, affiche des dimensions (4,75 m) et des tarifs très similaires, offrant une alternative plus rationnelle pour ceux qui ne sont pas encore prêts pour le 100 % électrique.
A retenir : la version optimisée du CLA
Pour seulement 1 400 € de plus que le coupé, le CLA Shooting Brake est vraisemblablement la version la plus recommandable du CLA en électrique. Si notre choix se porte naturellement sur la 250 + plus endurante et moins chère, cette 350 ravira ceux qui recherchent une version à 4 roues motrices ou un véhicule de société éligible à l’eco-score.
Caradisiac a aimé
- Le surcoût contenu pour passer de la berline au break
- La vitesse de recharge ultra-rapide
- La faible consommation
- La puissance d'une voiture de sport
- éligible à l'éco-score
Caradisiac n'a pas aimé
- Le faible volume de coffre
- Les tarifs élevés
- Le système de freinage régénératif destabilisant
- La compatibilité 400 v en option
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|III SHOOTING BRAKE 200 AVEC TECHNOLOGIE EQ AMG LINE 58 KWH
|0 (wltp)
|55 100 €
|€
|III SHOOTING BRAKE 200 AVEC TECHNOLOGIE EQ BUSINESS LINE
|0 (wltp)
|51 350 €
|€
|III SHOOTING BRAKE 200 AVEC TECHNOLOGIE EQ BUSINESS LINE EXECUTIVE 58 KWH
|0 (wltp)
|58 050 €
|€
|III SHOOTING BRAKE 200 AVEC TECHNOLOGIE EQ PROGRESSIVE LINE 58 KWH
|0 (wltp)
|49 450 €
|€
|III SHOOTING BRAKE 250+
|NC
|NC
|€
|III SHOOTING BRAKE 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ AMG LINE
|0 (wltp)
|60 500 €
|€
|III SHOOTING BRAKE 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ BUSINESS LINE
|0 (wltp)
|56 900 €
|€
|III SHOOTING BRAKE 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ BUSINESS LINE EXECUTIVE
|0 (wltp)
|63 500 €
|€
|III SHOOTING BRAKE 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ PROGRESSIVE LINE
|0 (wltp)
|55 700 €
|€
|III SHOOTING BRAKE 350 AVEC TECHNOLOGIE EQ 4MATIC AMG LINE
|0 (wltp)
|69 750 €
|€
|III SHOOTING BRAKE 350 AVEC TECHNOLOGIE EQ 4MATIC BUSINESS LINE
|0 (wltp)
|66 150 €
|€
|III SHOOTING BRAKE 350 AVEC TECHNOLOGIE EQ 4MATIC BUSINESS LINE EXECUTIVE
|0 (wltp)
|72 750 €
|€
|III SHOOTING BRAKE 350 AVEC TECHNOLOGIE EQ 4MATIC PROGRESSIVE LINE
|0 (wltp)
|64 950 €
|€
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