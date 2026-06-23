Une concurrence entre tradition et efficience

Sur le marché des breaks électriques, le CLA Shooting Brake 350 se distingue par son architecture 800 V, son autonomie record et ses 4 roues motrices. Sa rivale la plus proche en termes de silhouette est la Volkswagen ID.7 Tourer, plus logeable (605 l) mais moins performante en charge. Côté premium, la BMW i4 offre un dynamisme supérieur, tandis que la Tesla Model 3 reste une menace sur l’efficience et le prix. Toutefois, la concurrence vient aussi de l’intérieur : la Mercedes Classe C Break, bien que limitée aux moteurs thermiques et hybrides, affiche des dimensions (4,75 m) et des tarifs très similaires, offrant une alternative plus rationnelle pour ceux qui ne sont pas encore prêts pour le 100 % électrique.

A retenir : la version optimisée du CLA

Pour seulement 1 400 € de plus que le coupé, le CLA Shooting Brake est vraisemblablement la version la plus recommandable du CLA en électrique. Si notre choix se porte naturellement sur la 250 + plus endurante et moins chère, cette 350 ravira ceux qui recherchent une version à 4 roues motrices ou un véhicule de société éligible à l’eco-score.

Caradisiac a aimé

Le surcoût contenu pour passer de la berline au break

La vitesse de recharge ultra-rapide

La faible consommation

La puissance d'une voiture de sport

éligible à l'éco-score

Caradisiac n'a pas aimé

Le faible volume de coffre

Les tarifs élevés

Le système de freinage régénératif destabilisant

La compatibilité 400 v en option