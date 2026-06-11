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Leapmotor B10

Essai

Leapmotor B10 New e-Hybrid : le SUV électrique qui cache un moteur thermique pour 29 900 €

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

5  

5. La fiche technique du Leapmotor B10 New hybrid

 

Leapmotor B10 New e-Hybrid : le SUV électrique qui cache un moteur thermique pour 29 900 €

 

Les chiffres clés

Leapmotor B10 1.5 18.8 KWH - 160 KW DESIGN
Généralités  
Finition DESIGN
Date de commercialisation 01/04/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Dimensions  
Longueur 4,51 m
Largeur sans rétros 1,87 m
Hauteur 1,65 m
Empattement 2,73 m
Volume de coffre mini 330 L
Volume de coffre maxi 1 600 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 760 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 5 CV
Moteur 4 cylindres , + moteur électrique
Cylindrée 1 499 cm3
Puissance 217 ch
Couple 240 Nm
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AR
Performances / consommation  
Vitesse maximum 170 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.5 s
Volume du réservoir 50 L
Emissions de CO2 55 g/km (wltp)
Bonus malus max 610
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