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Leapmotor B10

Essai

Leapmotor B10 New e-Hybrid : le SUV électrique qui cache un moteur thermique pour 29 900 €

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

5  

4. L'évaluation du Leapmotor B10 new hybrid

 

Leapmotor B10 New e-Hybrid : le SUV électrique qui cache un moteur thermique pour 29 900 €

Le Leapmotor B10, à partir de 29 900 €, est évalué dans la catégorie des SUV hybrides rechargeables qui comprend notamment 

Le  Jaecoo 7 SHS-P, à partir de 35 990 €

Le BYD Sealion 5, à partir de 33 490 €

LeapMotor B10 New Hybrid Design
Budget
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
 
Pratique
  • 6.17
  • 6.17
  • 6.17
  • 6.17
  • 6.17
 
Rapport prix/équipements
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Sur la route
  • 6.55
  • 6.55
  • 6.55
  • 6.55
  • 6.55
 
Sécurité
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Note globale : 13,2 /20
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