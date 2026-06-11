Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Leapmotor B10

Essai

Leapmotor B10 New e-Hybrid : le SUV électrique qui cache un moteur thermique pour 29 900 €

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

5  

2. Leapmotor B10 : Des équipements de luxe pour le prix d'une citadine ?

 

Leapmotor B10 New e-Hybrid : le SUV électrique qui cache un moteur thermique pour 29 900 €

L’équipement de série constitue l’un des gros points forts du Leapmotor B10. Dès le niveau « Life », il possède la climatisation automatique, la clé bluetooth, le toit panoramique avec pare-soleil électrique, la compatibilité Apple Carplay & Android Auto (qui n’arrivera qu’en janvier 2026 via une mise à jour à distance), tous les capteurs de stationnement, les aides à la conduite semi-autonome de niveau 2 et même les caméras à 360 degrés.

La finition Design ajoute le système audio à 12 haut-parleurs, les sièges avant chauffants et ventilés aux réglages électriques, le hayon de coffre électrique, l’éclairage d’ambiance, les capteurs de pluie et les vitres arrière teintées (seule différence visible de l’extérieur). 

Le point techno

Conçu comme un véhicule « défini par son logiciel », le Leapmotor B10 inaugure la plateforme Leap 3.5 (évolution de la Leap 3.0 du C10) ainsi que le système d’exploitation OS 4.0 Plus qui, outre un hardware revu depuis le C10, se veut plus performant et ergonomique.

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : 1.5 18.8 KWH - 160 KW DESIGN

Equipements de sécurité

  • Démarrage sans clé

  • Feux de jour à LED

  • Ecall (Appel des secours)

  • Airbags latéraux pour conducteur et passager

  • Airbags rideaux latéraux pour conducteur et passager

  • Assistance au maintien de voie (LKA)

  • Alerte de trafic transversal AR (RCTA)

  • Assistance intelligente de vitesse (ISA)

  • Avertissement avancé de distraction du conducteur (ADDW)

  • Double feu antibrouillard LED et double feu de recul

  • Siège AR ISOFIX

  • Monitoring des pressions des pneus

  • Airbags frontaux pour conducteur et passager

  • Désactivation d&#039;airbag latéral passager

  • Alerte de changement de voie LCA

  • Feux diurnés à LED

  • Ethylotest anti-démarrage

Equipements de confort

  • Sièges AR avec appui-têtes

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants

  • Bluetooth

  • Ceintures de sécurité AR à verrouillage d&#039;urgence à 3 points

  • Régulateur de vitesse adaptif (ACC)

  • Capteurs de stationnement AR

  • Vitres électriques (4) avec une seule touche et anti-pincement

  • Radio DAB+FM

  • Siège AR ISOFIX

  • Rappel de ceinture de sécurité AV et AR

  • Fermeture centralisée

  • Sièges AV intégrés

  • Siège conducteur avec réglage manuel en 6 directions

  • Siège passager AV avec réglage manuel en 4 directions

  • Climatisation électrique monozone

  • Ceintures de sécurité AV à 3 points

  • Réglage électrique rétroviseurs extérieurs

  • Frein de parking automatique

  • Ilôt central de rangement

  • Navigation en ligne

  • Direction assistée

  • Sièges entièrement inclinables

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie en tissu

  • Jantes en alliage 18&quot;

  • Toit panoramique

Autres équipements

  • Sécurité enfants des portes AR

  • Capteur de collision latérale

  • Enregistreur de données d&#039;urgence

  • Avertissement de collision frontale (FCW)

  • Freinage d&#039;urgence autonome (AEB)

  • Détection des angles morts (BSD)

  • Avertissement d&#039;ouverture de porte (DOW)

  • Avertissement de somnolence et d&#039;attention du conducteur (DDAW)

  • Phares automatiques

  • Clé NFC

  • Wifi embarqué

  • Maintien automatique en pente

  • Kits de réparation de pneus

  • Caméra de recul avec guidage directives dynamiques

  • Antenne intégrée au pare-brise AR

  • Essuie-glaces sans cadre

  • Pare-brise AR chauffé

  • Commande vocale

  • Câble de recharge type 2, mode 2

  • Câble de recharge de type 2, mode 3

  • Boîte de vitesse à fonction continu

  • Maintien au centre de la voie LCC

  • Maintien au centre de la voie d&#039;urgence ELK

  • Système de freinage d&#039;urgence automatique AEBS

  • Feu AR traversant LED (feu de freinage)

  • Feu stop central surélevé

  • Phares à réglage automatique (haut/bas)

  • Tableau de bord LCD 8.8&quot;

  • Console centrale 14,6&quot;

  • Planification de recharge

  • Caméra 360°

  • Musique en ligne

  • Compatibilité Apple CarPlay &amp; Android Auto

  • 6 HP

  • Contrôle du véhicule à distance

  • Localisation du véhicule

  • Avertissement de sortie de voie (LDW)

  • 17 fonctions ADAS

  • Phares AV et AR full LED

  • Poignées de prote escamotables

  • 3 modes de conduite; 3 modes de direction

  • Double support pour smartphone

  • Mises à jour OTA (à distance)

  • Application LEAPMOTOR

Options disponibles

  • Peinture métallisée Gris Toundra

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Gris Galaxie

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Violet

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Noir métallique

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Blanc nacré

     : 

    650 €

  • Peinture unie Bleu Nuit

     : 

    0 €

Page précédente
Page suivante

Photos (66)

Voir tout

Sommaire

5  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Leapmotor B10

Leapmotor B10

SPONSORISE

Essais Leapmotor B10

Voir tous les essais Leapmotor B10

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Leapmotor B10

Voir toute l'actu Leapmotor B10