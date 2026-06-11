Leapmotor B10 New e-Hybrid : le SUV électrique qui cache un moteur thermique pour 29 900 €
3. Moins de 30 000 € et 900 km d'autonomie : Le Leapmotor B10 écrase la concurrence
La concurrence : moins cher que ses compatriotes
Dans sa catégorie, le Leapmotor B10 s'impose comme un modèle imbattable grâce à son tarif agressif. Face à lui, la concurrence chinoise ne peut pas rivaliser à dotation équivalente : le récent Jaecoo 7 s'affiche à 35 990 €. De son côté, BYD réplique avec le grand Sealion 5 (33 240 €). Le Nissan Qashqai e-Power non rechargeable grimpe à 41 600 € à équipement aligné, tandis que les autres rivaux s'avèrent encore plus onéreux.
A retenir : moins économique qu'une électrique mais moins cher qu'un hybride rechargeable
Bien placé en prix, le B10 n'est pas un choix au rabais : il se montre confortable, spacieux et bien construit. Surtout, il bénéficie désormais d'un atout majeur par rapport à ses compatriotes : le solide réseau européen de Stellantis. Certes, le B10 conserve quelques défauts non négligeables, notamment son volume de coffre amputé à 330 litres. Cette motorisation à prolongateur d’autonomie s'adresse aux angoissés de la panne grâce à ses 900 km d'autonomie combinée. Toutefois la version électrique s'avère plus économique à l'usage car ici, il faudra prendre en compte le malus au poids, le coût du carburant, celui de l'électricité et l'entretien du moteur essence. Son positionnement agressif, débutant sous la barre des 30 000 €, place le B10 face à des modèles hybrides rechargeables, tout aussi contraignants à l'usage, mais plus chers. Si les clients sont au rendez-vous, cette technologie pourrait se diffuser prochainement au sein du groupe Stellantis.
Caradisiac a aimé
- Les tarifs agressifs
- Le très bon niveau d'équipement
- L'espace à bord
- Les vastes rangements
- Le silence de fonctionnement
- La recharge de la batterie silencieuse
- L'autonomie rassurante
Caradisiac n'a pas aimé
- Le recharge électrique lente
- La consommation en carburant et en électricité quelconque
- Le coût d'usage moins intéressant qu'une électrique
- Le mode de conduite "carburant" (recharge via le générateur) pas automatique en fonction de la vitesse
- Le volume de coffre réduit
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|1.5 18.8 KWH - 160 KW DESIGN
|55 (wltp)
|32 900 €
|€
|1.5 18.8 KWH - 160 KW LIFE
|55 (wltp)
|31 900 €
|€
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