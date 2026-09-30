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Mitsubishi Eclipse Cross 2

Essai

Mitsubishi Eclipse Cross, quand la copie dépasse l'original

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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6. La fiche technique du Mitsubishi Eclipse Cross

 

Mitsubishi Eclipse Cross, quand la copie dépasse l'original

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II CROSS BEV 218 87 KWH 22KW INVITE+ 0 (wltp) 44 990 €  €
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