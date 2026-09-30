2. Mitsubishi Eclipse Cross : sobre et plaisant à conduire, mais lent à recharger
Sans réelle surprise, le SUV de Mitsubishi reprend à l’identique la motorisation, la batterie et le châssis du Scénic. Cette version « grande autonomie » affiche une autonomie mixte WLTP de 626 km. Elle est équipée d’un moteur à rotor bobiné de 220 ch. Placé sur l’essieu avant, il délivre un couple maximal de 300 Nm autorisant des accélérations et des relances franches et amplement suffisantes pour profiter d’une conduite sereine. Le japonais bénéficie de toutes les armes pour contenter un débutant dans l’électrique comme un planificateur d’itinéraires efficace, une pompe à chaleur de série et un système « One-Pedal », paramétrable via des palettes au volant.
Consommations brillantes, recharge décevante
Ce dispositif assez progressif permet d'aller jusqu'à l'arrêt complet du véhicule, un vrai plus pour la conduite en ville. L'Eclipse Cross se montre tout aussi sobre que son jumeau français. Nous avons relevé une moyenne de 17,8 kWh/100 km durant notre essai, permettant de parcourir 500 km en une charge, sans aucun stress. Le bas blesse lorsqu’il est question de recharge. Malgré une puissance annoncée de 150 kW, l’efficacité de la recharge rapide (DC) est loin d’être au niveau de certaines concurrentes allemandes (ID.4), américaines (Model Y) ou chinoises (Xpeng G6).
Durant nos deux recharges de 20 à 80 % effectuées sur des bornes Ionity, nous n’avons pas pu ramener le temps d’attente sous les 35 minutes. C’est dans la moyenne basse de la catégorie. Bon point, le chargeur embarqué est de 11 kW de série (22 kW en option à 1 300 €) permettant de ramener à environ 10 h le temps de charge à la maison sur une Wallbox de 7,4 kW et encore moins sur une borne triphasée. Bonne nouvelle, d’ici novembre, l’Eclipse Cross profitera des nouvelles batteries LFP du groupe Renault, optimisées pour la recharge. Le constructeur annonce une puissance de 165 kW. A vérifier lors d'un prochain essai.
L'Eclipse Cross hérite du comportement routier très sain et équilibré du Scénic. Le train avant se montre incisif, la direction est bien calibrée et l'amortissement préserve un excellent niveau de confort sans générer de roulis. Ce Scénic rebadgé est sans doute l’un des plus plaisants et agiles de sa catégorie.
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