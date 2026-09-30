Le Mitsubishi Eclipse Cross « grande autonomie », démarre à 44 990 € en finition Invite +. Concernant les équipements de série sur cette finition de base, Mitsubishi propose déjà des jantes de 19 pouces, une instrumentation numérique de 12,3 pouces couplée à un écran central de 9 pouces, les sièges et le volant chauffants, ainsi que le régulateur adaptatif.

Le niveau intermédiaire Intense réclame 2 000 € de plus pour ajouter le hayon motorisé, l'écran central de 12,3 pouces et les projecteurs adaptatifs.

La version haut de gamme Instyle grimpe quant à elle à 53 740 € pour offrir les caméras à 360°, le toit opacifiant et le système audio Harman Kardon.

Le point techno : une recharge à prix plus bas A l'occasion du lancement des nouvelles batteries prévu pour Novembre 2026, Mitsubishi annonce s'associer à Ionity pour offrir des tarifs préférentiels de recharge dans 24 pays européens.