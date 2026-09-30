3. Prix et équipements du Mitsubishi Eclipse Cross : que vaut la version à 44 990 € ?
Le Mitsubishi Eclipse Cross « grande autonomie », démarre à 44 990 € en finition Invite +. Concernant les équipements de série sur cette finition de base, Mitsubishi propose déjà des jantes de 19 pouces, une instrumentation numérique de 12,3 pouces couplée à un écran central de 9 pouces, les sièges et le volant chauffants, ainsi que le régulateur adaptatif.
Le niveau intermédiaire Intense réclame 2 000 € de plus pour ajouter le hayon motorisé, l'écran central de 12,3 pouces et les projecteurs adaptatifs.
La version haut de gamme Instyle grimpe quant à elle à 53 740 € pour offrir les caméras à 360°, le toit opacifiant et le système audio Harman Kardon.
Le point techno : une recharge à prix plus bas
A l'occasion du lancement des nouvelles batteries prévu pour Novembre 2026, Mitsubishi annonce s'associer à Ionity pour offrir des tarifs préférentiels de recharge dans 24 pays européens.
Equipements et options
Version : II CROSS BEV 218 87 KWH 22KW INVITE+
Equipements de sécurité
Airbag conducteur
Airbag passager
Airbags latéraux
Airbags rideaux
Alerte de distance de sécurité
Alerte de franchissement de ligne, aide au maintien dans la voie et maintien d’urgence dans la voie
Assistance au freinage d'urgence
Contrôle de la traction (TCS)
Contrôle de stabilité électronique avec aide au démarrage en côte
Feux de jour à LED
Feux de recul x2
Fixations ISOFIX aux places latérales AR (x2) et passager AV (x1)
Reconnaissance des panneaux de signalisation et assistance à la vitesse intelligente
Système d'ouverture des portes et démarrage sans clé (KOS)
Système de freinage antiblocage (ABS)
Système de surveillance de la pression des pneus
Equipements de confort
Ecran multimédia 9" avec Google intégré et navigation embarquée
Accoudoir central AR avec 2 porte-gobelets
Banquette AR fractionnable 40/20/40
Capteur de luminosité
Capteurs de stationnement AV, AR et latéraux
Climatisation automatique
Console centrale avec accoudoir coulissant
Direction assistée
Ecran numérique conducteur 12"
Frein de stationnement électrique avec maintien automatique
Lunette AR dégivrante
Réglage en hauteur de la ceinture de sécurité AV
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Rétroviseurs extérieurs noirs métallisés
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables
Siège conducteur réglable en hauteur avec soutien lombaire électrique
Sièges AV chauffants
Sièges en tissu
Surveillance de l'attention du conducteur (via le volant)
Verrouillage centralisé des portes
Vitres AR à remontée automatique d'une touche
Vitres AV à remontée automatique d'une touche
Vitres teintées
Volant chauffant
Volant en cuir synthétique
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Esthétique / Carrosserie
Barres de toit argentée
Jantes en alliage de 19" finition usinée bi-ton
Autres équipements
ESP
2 ports USB-C à l'AV et 2 à l'AR
3 appuis-tête AR
6 HP
Antenne "aileron de requin" noire métallisée
Apple CarPlay et Android Auto sans fil
Boîte de vitesse automate à fonction continue
Caméra de recul
Capteur de pluie
Chargeur 22 kW
Chargeur DC (CCS)
Câble de recharge Mode 3
Double plancher de coffre et tablette AR
Eclairage intérieur à LED
Finition intérieure noire avec inserts en Alcantara
Freinage régénératif
Kit de gonflage des pneus
Mises à jour du système multimédia à distance
Paramétrage personnalisé des aides à la sécurité
Phares AV à LED
Poignées de maintien (hors conducteur) x3
Pompe à chaleur et chauffage PTC
Recharge sans fil pour smartphone
Services pour véhicules électriques (ex. planification d'itinéraire électrique)
Système d'appel d'urgence
Options disponibles
-
Peinture métalisée bi-ton Peinture métalisée bi-ton:
1750 €
-
Peinture métallisée Peinture métallisée:
1250 €
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