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Mitsubishi Eclipse Cross 2

Essai

Mitsubishi Eclipse Cross, quand la copie dépasse l'original

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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3. Prix et équipements du Mitsubishi Eclipse Cross : que vaut la version à 44 990 € ?

 

Mitsubishi Eclipse Cross, quand la copie dépasse l'original

Le Mitsubishi Eclipse Cross « grande autonomie », démarre à 44 990 € en finition Invite +. Concernant les équipements de série sur cette finition de base, Mitsubishi propose déjà des jantes de 19 pouces, une instrumentation numérique de 12,3 pouces couplée à un écran central de 9 pouces, les sièges et le volant chauffants, ainsi que le régulateur adaptatif.

Le niveau intermédiaire Intense réclame 2 000 € de plus pour ajouter le hayon motorisé, l'écran central de 12,3 pouces et les projecteurs adaptatifs.

La version haut de gamme Instyle grimpe quant à elle à 53 740 € pour offrir les caméras à 360°, le toit opacifiant et le système audio Harman Kardon.

Le point techno : une recharge à prix plus bas

A l'occasion du lancement des nouvelles batteries prévu pour Novembre 2026, Mitsubishi annonce s'associer à Ionity pour offrir des tarifs préférentiels de recharge dans 24 pays européens.

 

 

 

 

Equipements et options

Version : II CROSS BEV 218 87 KWH 22KW INVITE+

Equipements de sécurité

  • Airbag conducteur

  • Airbag passager

  • Airbags latéraux

  • Airbags rideaux

  • Alerte de distance de sécurité

  • Alerte de franchissement de ligne, aide au maintien dans la voie et maintien d’urgence dans la voie

  • Assistance au freinage d&#039;urgence

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Contrôle de stabilité électronique avec aide au démarrage en côte

  • Feux de jour à LED

  • Feux de recul x2

  • Fixations ISOFIX aux places latérales AR (x2) et passager AV (x1)

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation et assistance à la vitesse intelligente

  • Système d&#039;ouverture des portes et démarrage sans clé (KOS)

  • Système de freinage antiblocage (ABS)

  • Système de surveillance de la pression des pneus

Equipements de confort

  • Ecran multimédia 9&quot; avec Google intégré et navigation embarquée

  • Accoudoir central AR avec 2 porte-gobelets

  • Banquette AR fractionnable 40/20/40

  • Capteur de luminosité

  • Capteurs de stationnement AV, AR et latéraux

  • Climatisation automatique

  • Console centrale avec accoudoir coulissant

  • Direction assistée

  • Ecran numérique conducteur 12&quot;

  • Frein de stationnement électrique avec maintien automatique

  • Lunette AR dégivrante

  • Réglage en hauteur de la ceinture de sécurité AV

  • Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

  • Rétroviseurs extérieurs noirs métallisés

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables

  • Siège conducteur réglable en hauteur avec soutien lombaire électrique

  • Sièges AV chauffants

  • Sièges en tissu

  • Surveillance de l&#039;attention du conducteur (via le volant)

  • Verrouillage centralisé des portes

  • Vitres AR à remontée automatique d&#039;une touche

  • Vitres AV à remontée automatique d&#039;une touche

  • Vitres teintées

  • Volant chauffant

  • Volant en cuir synthétique

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

Esthétique / Carrosserie

  • Barres de toit argentée

  • Jantes en alliage de 19&quot; finition usinée bi-ton

Autres équipements

  • ESP

  • 2 ports USB-C à l&#039;AV et 2 à l&#039;AR

  • 3 appuis-tête AR

  • 6 HP

  • Antenne &quot;aileron de requin&quot; noire métallisée

  • Apple CarPlay et Android Auto sans fil

  • Boîte de vitesse automate à fonction continue

  • Caméra de recul

  • Capteur de pluie

  • Chargeur 22 kW

  • Chargeur DC (CCS)

  • Câble de recharge Mode 3

  • Double plancher de coffre et tablette AR

  • Eclairage intérieur à LED

  • Finition intérieure noire avec inserts en Alcantara

  • Freinage régénératif

  • Kit de gonflage des pneus

  • Mises à jour du système multimédia à distance

  • Paramétrage personnalisé des aides à la sécurité

  • Phares AV à LED

  • Poignées de maintien (hors conducteur) x3

  • Pompe à chaleur et chauffage PTC

  • Recharge sans fil pour smartphone

  • Services pour véhicules électriques (ex. planification d&#039;itinéraire électrique)

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence

Options disponibles

  • Peinture métalisée bi-ton Peinture métalisée bi-ton

     : 

    1750 €

  • Peinture métallisée Peinture métallisée

     : 

    1250 €

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