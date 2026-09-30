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Mitsubishi Eclipse Cross 2

Essai

Mitsubishi Eclipse Cross, quand la copie dépasse l'original

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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4. Face aux e-3008, Model Y et Elroq : que vaut le Mitsubishi Eclipse Cross et ses gros rabais ?

 

Mitsubishi Eclipse Cross, quand la copie dépasse l'original

 

La concurrence : dans l’arène face aux stars européennes, chinoises et américaines

Le rival le plus direct de l’Eclipse Cross est le Renault Scénic. Environ 2 000 € d’écart les séparent, mais cette différence s’explique par un équipement plus fourni à bord du Français. Toutefois, Mitsubishi pratique des ristournes maousses et propose une garantie de 5 ans. Autre concurrent de poids, le Peugeot e-3008, vendu plus cher le SUV. Au sein du groupe Stellantis, le LeapMotor B10, vendu 30 000 € mérite aussi le coup d’oeil. Bien placé, on retrouve une production du groupe Volkswagen avec le Skoda Elroq, notre chouchou. Attention aussi à la Tesla Model Y, plus puissante, bien plus spacieuse, plus techno et rechargeant plus vite, vendue au même prix !

A retenir : un intérêt certain grâce aux remises

Le choix entre ces jumeaux ne se fera ni sur les performances ni sur la vie à bord mais sur le prix et la garantie et à ce petit jeu, l’Eclipse Cross s’avère plus agressif à l’heure actuelle avec sa remise XXL. En dehors de ces remises, l’Eclipse Cross se place dans le peloton des SUV familiaux électrique, la notoriété et le « charisme » en moins.

Caradisiac a aimé

  • Le prix final très intéressant (aides + remises) 
  • La faible consommation
  • L'espace à bord
  • Le grand coffre
  • Le confort général et le comportement routier plaisant
  • La garantie de 5 ans

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le design clivant
  • La vitesse de recharge décevante

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II CROSS BEV 218 87 KWH 22KW INVITE+ 0 (wltp) 44 990 €  €
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