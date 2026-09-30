La concurrence : dans l’arène face aux stars européennes, chinoises et américaines

Le rival le plus direct de l’Eclipse Cross est le Renault Scénic. Environ 2 000 € d’écart les séparent, mais cette différence s’explique par un équipement plus fourni à bord du Français. Toutefois, Mitsubishi pratique des ristournes maousses et propose une garantie de 5 ans. Autre concurrent de poids, le Peugeot e-3008, vendu plus cher le SUV. Au sein du groupe Stellantis, le LeapMotor B10, vendu 30 000 € mérite aussi le coup d’oeil. Bien placé, on retrouve une production du groupe Volkswagen avec le Skoda Elroq, notre chouchou. Attention aussi à la Tesla Model Y, plus puissante, bien plus spacieuse, plus techno et rechargeant plus vite, vendue au même prix !

A retenir : un intérêt certain grâce aux remises

Le choix entre ces jumeaux ne se fera ni sur les performances ni sur la vie à bord mais sur le prix et la garantie et à ce petit jeu, l’Eclipse Cross s’avère plus agressif à l’heure actuelle avec sa remise XXL. En dehors de ces remises, l’Eclipse Cross se place dans le peloton des SUV familiaux électrique, la notoriété et le « charisme » en moins.

Caradisiac a aimé

Le prix final très intéressant (aides + remises)

La faible consommation

L'espace à bord

Le grand coffre

Le confort général et le comportement routier plaisant

La garantie de 5 ans

Caradisiac n'a pas aimé

Le design clivant

La vitesse de recharge décevante