4. Face aux e-3008, Model Y et Elroq : que vaut le Mitsubishi Eclipse Cross et ses gros rabais ?
La concurrence : dans l’arène face aux stars européennes, chinoises et américaines
Le rival le plus direct de l’Eclipse Cross est le Renault Scénic. Environ 2 000 € d’écart les séparent, mais cette différence s’explique par un équipement plus fourni à bord du Français. Toutefois, Mitsubishi pratique des ristournes maousses et propose une garantie de 5 ans. Autre concurrent de poids, le Peugeot e-3008, vendu plus cher le SUV. Au sein du groupe Stellantis, le LeapMotor B10, vendu 30 000 € mérite aussi le coup d’oeil. Bien placé, on retrouve une production du groupe Volkswagen avec le Skoda Elroq, notre chouchou. Attention aussi à la Tesla Model Y, plus puissante, bien plus spacieuse, plus techno et rechargeant plus vite, vendue au même prix !
A retenir : un intérêt certain grâce aux remises
Le choix entre ces jumeaux ne se fera ni sur les performances ni sur la vie à bord mais sur le prix et la garantie et à ce petit jeu, l’Eclipse Cross s’avère plus agressif à l’heure actuelle avec sa remise XXL. En dehors de ces remises, l’Eclipse Cross se place dans le peloton des SUV familiaux électrique, la notoriété et le « charisme » en moins.
Caradisiac a aimé
- Le prix final très intéressant (aides + remises)
- La faible consommation
- L'espace à bord
- Le grand coffre
- Le confort général et le comportement routier plaisant
- La garantie de 5 ans
Caradisiac n'a pas aimé
- Le design clivant
- La vitesse de recharge décevante
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|II CROSS BEV 218 87 KWH 22KW INVITE+
|0 (wltp)
|44 990 €
|€
Photos (49)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération