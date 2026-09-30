Mitsubishi Eclipse Cross, quand la copie dépasse l'original
Fabriqué en France, le nouvel Eclipse Cross est le jumeau du Renault Scénic. Grâce à un cumul d'aides fiscales et une remise canon de 6 600 €, le SUV japonais casse les prix tout en offrant 5 ans de garantie.
Sommaire
Note
de la rédaction
14,9/20
Note
des propriétaires
En bref
SUV électrique
A partir de 41 390 €
Eligible à la prime CEE
Chez Mitsubishi, la photocopieuse tourne à plein régime. Membre de l’Alliance Renault-Nissan, le constructeur n’a d’autre choix que de rebadger des modèles du groupe pour continuer de proposer des voitures à la vente en Europe. En effet, le japonais privilégie des marchés comme l’Asie du Sud-Est et l’Océanie pour lancer ses nouveautés comme le prochain Pajero (équipé d’une motorisation diesel), laissant l’Europe au bon soin de la synergie de groupe.
Après avoir rebadgé le Captur et la Clio, Mitsubishi s’attaque au Scénic. Le nouvel Eclipse Cross est donc assemblé en France dans l'usine de Douai aux côtés de son jumeau tricolore, ce qui signe en substance qu’il bénéficie de toutes les aides fiscales comme la Prime CEE et le super bonus d’un montant total de 4 800 € (montant systématique, pouvant aller jusqu’à 8 000 € selon conditions d’éligibilité).
À cela, Mitsubishi ajoute une copieuse remise de 6 600 €, ramenant le prix final à 33 590 € pour la version équipée d’une grosse batterie. Autre différence majeure propre à Mitsubishi, l’Eclipse Cross est assorti d’une garantie constructeur de 5 ans ou 100 000 km (extensible à 8 ans). D’un point de vue comptable et notamment grâce à l’importante remise actuelle, l’Eclipse Cross s’avère plus intéressant que son jumeau français.
Un prix ramené sous les 30 000 € pour la version petite batterie
L’Eclipse Cross suit le même cycle de vie que le Scénic. Ainsi, cette version va évoluer d’ici les semaines à venir (à partir de novembre 2026) avec l’arrivée de deux nouvelles batteries LFP de 67 et 89 kWh issues du groupe Renault et optimisées pour la recharge. Le prix de départ du japonais, avantages déduits, débutera ainsi sous les 30 000 € pour la version petite batterie (472 km d’autonomie).
Les designers ont davantage travaillé le style du SUV pour bien marquer la différence entre les deux marques. L'illusion fonctionne auprès des non-initiés grâce à l’ajout d’un bouclier spécifique, d’un capot plié et d’une signature LED en forme de crosse de hockey. Pour aller encore plus loin dans la différenciation, Mitsubishi propose le pack Spirit Edition (facturé 2 000 €), celui de notre essai. Il embarque des jantes noires additionnelles (en plus d’un jeu de jantes de base) et des stickers décoratifs rappelant l'époque du rallye où Mitsubishi était engagé avec la Lancer. Une touche (très) voyante qui ne passe pas inaperçue dans la circulation.
Les efforts des designers se sont arrêtés à l’extérieur, car l'habitacle est repris à l'identique du Scénic. On ne s'en plaindra pas tant la présentation est de qualité. Le poste de conduite s'appuie sur le système multimédia basé sur Google (Android Automotive), fluide et intuitif à l’usage. Les commandes de climatisation physiques ainsi que le bouton de raccourci (à gauche du volant) permettant de désactiver rapidement les aides à la conduite intrusives ont été conservés. Seul le logo au centre du volant et la cinématique du système multimédia sont personnalisés. L'espace réservé aux passagers arrière s'avère généreux à tous les étages (tête, genoux et coudes), autorisant le transport de deux grands passagers sans difficulté. Le grand coffre aussi confirme ses gènes de voiture familiale avec 545 litres à disposition et un rangement sous plancher permettant de ranger les câbles.
Chiffres clés *
- Longueur : 4,47 m
- Largeur : 1,86 m
- Hauteur : 1,56 m
- Nombre de places : 5 places
- Volume du coffre : 545 l / 1 670 l
- Boite de vitesse : NC
- Carburant : Electrique
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Date de commercialisation du modèle : Janvier 2026
* A titre d'exemple pour la version II CROSS BEV 218 87 KWH 22KW INVITE+.
Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.
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