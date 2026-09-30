Alexandre Bataille Le 30/09/2026 à 17:00

Dans /

de la rédaction

6. La fiche technique du Mitsubishi Eclipse Cross

5. Le Mitsubishi Eclipse Cross 2026 face à la concurrence

4. Face aux e-3008, Model Y et Elroq : que vaut le Mitsubishi Eclipse Cross et ses gros rabais ?

3. Prix et équipements du Mitsubishi Eclipse Cross : que vaut la version à 44 990 € ?

2. Mitsubishi Eclipse Cross : sobre et plaisant à conduire, mais lent à recharger

Chiffres clés *

Longueur : 4,47 m

Largeur : 1,86 m

Hauteur : 1,56 m

Nombre de places : 5 places

Volume du coffre : 545 l / 1 670 l Boite de vitesse : NC

Carburant : Electrique

Taux d'émission de CO2 : NC

Date de commercialisation du modèle : Janvier 2026

* A titre d'exemple pour la version II CROSS BEV 218 87 KWH 22KW INVITE+.

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