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Mitsubishi Eclipse Cross 2

Essai

Mitsubishi Eclipse Cross, quand la copie dépasse l'original

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

0  

5. Le Mitsubishi Eclipse Cross 2026 face à la concurrence

 

Mitsubishi Eclipse Cross, quand la copie dépasse l'original

Le Mitsubishi Eclipse Cross, à partir de 44 990 € et 626 km d'autonomie est évalué dans la catégorie des SUV compacts électriques qui comprend notamment 

Le Leapmotor B10, à partir de 29 000 € et 476 km autonomie

Le Renault Scenic, à partir de 46 990 € et 642 km d'autonomie

Le Skoda Elroq 85, à partir de 44 080 € et 576 km d'autonomie

Le Volkswagen ID.4, à partir de 47 950 € et 579 km d'autonomie

Mitsubishi Eclipse Cross 87 kWh Instyle
Budget
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Pratique
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Rapport prix/équipements
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Sur la route
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
 
Sécurité
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
 
Autonomie
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Note globale : 14,9 /20
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