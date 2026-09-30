Le Mitsubishi Eclipse Cross, à partir de 44 990 € et 626 km d'autonomie est évalué dans la catégorie des SUV compacts électriques qui comprend notamment

Le Leapmotor B10, à partir de 29 000 € et 476 km autonomie

Le Renault Scenic, à partir de 46 990 € et 642 km d'autonomie

Le Skoda Elroq 85, à partir de 44 080 € et 576 km d'autonomie

Le Volkswagen ID.4, à partir de 47 950 € et 579 km d'autonomie