Audi Q5 (3e Generation) Sportback

Essai

Quelle autonomie électrique et quelle conso pour le nouvel Audi Q5 Sportback hybride ?

Alan Froli

6. La fiche technique du Q5 Sportback Hybride 299 ch témoigne de bonnes performances...

 

Les chiffres clés

Audi Q5 (3e Generation) Sportback III SPORTBACK 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO S LINE S TRONIC 7
Généralités  
Finition S LINE
Date de commercialisation 12/06/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,71 m
Largeur sans rétros 1,90 m
Hauteur 1,64 m
Empattement 2,82 m
Volume de coffre mini 433 L
Volume de coffre maxi 1 300 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 225 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 15 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 984 cm3
Puissance 299 ch
Couple cumulé 380 Nm à 1 600 trs/min
Autonomie en électrique combinée 88 km
Capacité batterie 25,90 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 250 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.2 s
Volume du réservoir 55 L
Emissions de CO2 56 g/km (wltp)
Bonus malus max 6150
