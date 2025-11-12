Comme le modèle SUV dont il dérive, le Q5 propose trois niveaux de finition.

Modèle d’entrée de gamme, la mouture Design propose d’emblée le choix entre plusieurs modes de conduite, une sellerie tissu, la clim auto, 7 airbags, les sièges avant chauffants, le hayon électrique, l’instrumentation 11,9 pouces, l’écran multimédia 14,5 pouces avec navigation 3D connectée, la recharge par induction et le régulateur/limiteur de vitesse. Hélas, pas de réplication de smartphone hormis dans un onéreux pack d’option.

Accessible aux professionnels mais également aux particuliers contrairement à ce que son appellation laisse croire, la finition Business Executive offre, pour 4 120 € supplémentaires avec la motorisation PHEV, sellerie cuir/simili, inserts décoratifs en alu mat brossé, clim auto 3 zones, rétroviseur intérieur jour/nuit auto, rétros extérieurs dégivrants et rabattables électriquement à réglage jour/nuit auto, projection de logo au sol, appuis lombaires réglables, lave-projecteurs, accoudoir central confort à l’avant, réplication de smartphone, un système audio 8 HP 180 W, caméra de recul et régulateur de vitesse adaptatif, entre autres.

Plébiscitée à 90 %, la finition S Line intègre, pour 2 750 € encore avec la motorisation PHEV, des jantes 19 pouces, des sièges avant sport électriques, et le volant sport avec palettes et placages en alu, entre autres.

Pour ceux qui s’y intéresseraient, le SQ5 à moteur essence microhybride de 367 ch se distingue avec la suspension sport, les jantes 20 pouces, une sellerie suédine/cuir, la clé digitale, le vitrage acoustique, l’écran pour le passager avant, l’affichage tête haute, le système audio Bang & Olufsen, les projecteurs Matrix LED à faisceau réglable en continu, la signature lumineuse personnalisable, la caméra 360° et l’alerte de trafic latéral.

Le point techno : une gestion intelligente des énergies Par rapport à la précédente génération d’hybridation rechargeable, Audi annonce une plus grande retenue à la pompe grâce à une gestion intelligente des énergies. Comme sur d’autres modèles prémiums, la récupération d’énergie (qui peut atteindre 88 kW) ainsi que l’utilisation de la réserve d’électricité et du carburant s’adaptent à l’itinéraire et au trafic quand une destination est entrée dans le système de navigation intégré. Et si aucun point de chute n’est connu, elle tient compte de la lecture des panneaux et des conditions de circulation.