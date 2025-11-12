Quelle autonomie électrique et quelle conso pour le nouvel Audi Q5 Sportback hybride ?
3. Chiche de base, l’équipement de l’Audi Q5 Sportback pousse à monter en gamme.
Comme le modèle SUV dont il dérive, le Q5 propose trois niveaux de finition.
Modèle d’entrée de gamme, la mouture Design propose d’emblée le choix entre plusieurs modes de conduite, une sellerie tissu, la clim auto, 7 airbags, les sièges avant chauffants, le hayon électrique, l’instrumentation 11,9 pouces, l’écran multimédia 14,5 pouces avec navigation 3D connectée, la recharge par induction et le régulateur/limiteur de vitesse. Hélas, pas de réplication de smartphone hormis dans un onéreux pack d’option.
Accessible aux professionnels mais également aux particuliers contrairement à ce que son appellation laisse croire, la finition Business Executive offre, pour 4 120 € supplémentaires avec la motorisation PHEV, sellerie cuir/simili, inserts décoratifs en alu mat brossé, clim auto 3 zones, rétroviseur intérieur jour/nuit auto, rétros extérieurs dégivrants et rabattables électriquement à réglage jour/nuit auto, projection de logo au sol, appuis lombaires réglables, lave-projecteurs, accoudoir central confort à l’avant, réplication de smartphone, un système audio 8 HP 180 W, caméra de recul et régulateur de vitesse adaptatif, entre autres.
Plébiscitée à 90 %, la finition S Line intègre, pour 2 750 € encore avec la motorisation PHEV, des jantes 19 pouces, des sièges avant sport électriques, et le volant sport avec palettes et placages en alu, entre autres.
Pour ceux qui s’y intéresseraient, le SQ5 à moteur essence microhybride de 367 ch se distingue avec la suspension sport, les jantes 20 pouces, une sellerie suédine/cuir, la clé digitale, le vitrage acoustique, l’écran pour le passager avant, l’affichage tête haute, le système audio Bang & Olufsen, les projecteurs Matrix LED à faisceau réglable en continu, la signature lumineuse personnalisable, la caméra 360° et l’alerte de trafic latéral.
Le point techno : une gestion intelligente des énergies
Par rapport à la précédente génération d’hybridation rechargeable, Audi annonce une plus grande retenue à la pompe grâce à une gestion intelligente des énergies. Comme sur d’autres modèles prémiums, la récupération d’énergie (qui peut atteindre 88 kW) ainsi que l’utilisation de la réserve d’électricité et du carburant s’adaptent à l’itinéraire et au trafic quand une destination est entrée dans le système de navigation intégré. Et si aucun point de chute n’est connu, elle tient compte de la lecture des panneaux et des conditions de circulation.
Equipements et options
Version : III SPORTBACK 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO S LINE S TRONIC 7
Equipements de sécurité
ABS
Contrôle de pression des pneumatiques
Détecteur de pluie et de luminosité
Alerte de sortie de voie
Limiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routière
Assistance au freinage d'urgence à l'AV
Airbags à l'AV, airbag du passager AV désactivable
Airbags latéraux à l'AV avec système d'airbags rideaux et airbag central à l'AV
Contrôle de la traction (TCS)
Equipements de confort
Direction assistée
Vitres AV électriques
Réception radio numérique (DAB)
Détecteur de pluie et de luminosité
Audi connect Navigation & Infotainment
Volant multifonction S en cuir à trois branches avec palettes
Boîtiers de rétroviseurs dans la teinte du véhicule
Réglage du volant manuel
Avertissement de contrôle de la banquette AR
Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager AV et i-Size et Top Tether pour les sièges AR
Garniture du tableau de bord, des contre-portes et des accoudoirs de portes en tissu Kaskade
Pack Rangement
Accoudoir central confort à l'AV
Clé à radio commande sans SAFELOCK
Vitrage latérales et AR athermique
MMI Navigation plus avec MMI touch
Climatisation stationnaire
Pack intérieur S line tissu avec Sièges Sport
Esthétique / Carrosserie
Jantes 19'' style à 5 branches double
Peinture contrastée avec éléments de bas de caisse peints en Gris Tambora
Suspension Sport
Pack design Advanced avec peinture contrastée des éléments de bas de caisse Gris Tambora
Autres équipements
ESC: Contrôle électronique de stabilisation
Audi Drive Select
Tapis de sol AV/AR
Ecrous de roues antivol
Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable
Assistant d'évitement et assistant de braquage
Sonorité extérieure
Pack style brillant
Détection des panneaux de signalisation par caméra
Assistant d'intersection AV
Pack extérieur S line
Eléments de la console centrale Noir Brillant
Seuils de porte avec inserts en aluminium à l'AV, éclairés, avec monogramme S
Pavillon en tissu noir
Projection du feu stop sous le spoiler
Audi phone box
Hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique
2 ports USB-C à l'AV et l'AR
Audi Virtual cockpit plus
Audi connect appel d'urgence & service avec Audi connect remote & control
Boîte automatique S Tronic 7 vitesses
Câble de recharge Mode 3, type 2, pour borne de recharge (triphasé, 32A)
Pack Tech
Kit anti-crevaison
Options disponibles
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km:
2511 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km:
611 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km:
900 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km:
1244 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km:
784 €
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km:
1672 €
-
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en carbone:
850 €
-
Suppression totale d'identification:
0 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km:
1075 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km:
1558 €
-
Ventilation des sièges à l'AV:
1100 €
-
Vitrage Privacy : lunette AR, vitres de portières AR et vitres latérales AR surteintées:
550 €
-
Climatisation stationnaire confort:
200 €
-
Peinture intégrale:
450 €
-
Filet de séparation:
150 €
-
Alarme antivol:
600 €
-
Etriers de freins rouges:
450 €
-
Vitrage acoustique pour les glaces de porte AV:
250 €
-
Fonction mémoire pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs:
250 €
-
Dispositif d'attelage:
1400 €
-
Eclairage d'ambiance Pro:
370 €
-
LED d'accès avec projection de logo:
150 €
-
Préparation pour dispositif d'attelage:
250 €
-
Application intérieures en style vanadium:
250 €
-
Jantes 19"style à 5 branches doubles, Gris Graphite, tournées brillantes:
250 €
-
Jantes 19"style à 10 bras, Gris Graphite, tournées brillantes:
400 €
-
Jantes 20'' style à 5 bras:
1000 €
-
Jantes 20" style à 5 branches doubles, Gris Graphite, tournées brillantes:
1400 €
-
Jantes Audi Sport 20" style à 5 branches doubles, Noir Métallisé:
1900 €
-
Jantes Audi Sport 20" style à 5 branches doubles, Noir Métallisé, tournées brillantes:
2000 €
-
Jantes Audi Sport 20" style Twist à 5 branches doubles, Gris Satiné, tournées brillantes:
2000 €
-
Jantes Audi Sport 21" style Split à 5 bras, Noir Métallisé, tournées brillantes:
3000 €
-
Jantes Audi Sport 21" style à 5 branches doubles, Gris Satiné, tournées brillantes:
3000 €
-
Jantes Audi Sport 21" style S, Noir Métallisé, tournées brillantes:
3350 €
-
Système avancé de gestion de pression des pneus:
350 €
-
Toit panoramique ouvrant en verre:
1900 €
-
Pare-brise confort avec dégivrage sans fil et revêtement athermique anti-chaleur:
550 €
-
Stores pare-soleil manuels:
250 €
-
Rails de toit noirs:
450 €
-
Rails de toit en style aluminium:
450 €
-
Inserts décoratifs en carbone sergé:
600 €
-
Système de recharge e-tron compact:
800 €
-
Jantes Audi Sport 21" style S, Noir Métallisé et Or Néodyme Mat, tournées brillantes:
3850 €
-
Support mural pour système de recharge e-tron compact:
150 €
-
Adaptative air suspension:
2100 €
-
Câble de recharge Mode 2, 8A, pour prise domestique:
0 €
-
Teinte vernie Blanc Arkona:
0 €
-
Teintes métallisées Blanc Glacier:
1200 €
-
Teintes métallisées Noir Mythic:
1200 €
-
Teintes métallisées Bleu Navarre:
1200 €
-
Teintes métallisées Vert District:
1200 €
-
Teintes métallisées Bleu Ultra:
1200 €
-
Teintes métallisées Rouge Grenadine:
1200 €
-
Teintes métallisées Gris Tambora:
1200 €
-
Teintes métallisées Or Sakhir:
1200 €
-
Teinte nacrée Gris Daytona:
1200 €
-
Teintes Audi Exclusive Audi Exclusive:
6000 €
