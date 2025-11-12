Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Audi Q5 (3e Generation) Sportback

Essai

Quelle autonomie électrique et quelle conso pour le nouvel Audi Q5 Sportback hybride ?

Alan Froli

3. Chiche de base, l’équipement de l’Audi Q5 Sportback pousse à monter en gamme.

 

Comme le modèle SUV dont il dérive, le Q5 propose trois niveaux de finition.

Modèle d’entrée de gamme, la mouture Design propose d’emblée le choix entre plusieurs modes de conduite, une sellerie tissu, la clim auto, 7 airbags, les sièges avant chauffants, le hayon électrique, l’instrumentation 11,9 pouces, l’écran multimédia 14,5 pouces avec navigation 3D connectée, la recharge par induction et le régulateur/limiteur de vitesse. Hélas, pas de réplication de smartphone hormis dans un onéreux pack d’option.

Accessible aux professionnels mais également aux particuliers contrairement à ce que son appellation laisse croire, la finition Business Executive offre, pour 4 120 € supplémentaires avec la motorisation PHEV, sellerie cuir/simili, inserts décoratifs en alu mat brossé, clim auto 3 zones, rétroviseur intérieur jour/nuit auto, rétros extérieurs dégivrants et rabattables électriquement à réglage jour/nuit auto, projection de logo au sol, appuis lombaires réglables, lave-projecteurs, accoudoir central confort à l’avant, réplication de smartphone, un système audio 8 HP 180 W, caméra de recul et régulateur de vitesse adaptatif, entre autres.

Plébiscitée à 90 %, la finition S Line intègre, pour 2 750 € encore avec la motorisation PHEV, des jantes 19 pouces, des sièges avant sport électriques, et le volant sport avec palettes et placages en alu, entre autres.

Pour ceux qui s’y intéresseraient, le SQ5 à moteur essence microhybride de 367 ch se distingue avec la suspension sport, les jantes 20 pouces, une sellerie suédine/cuir, la clé digitale, le vitrage acoustique, l’écran pour le passager avant, l’affichage tête haute, le système audio Bang & Olufsen, les projecteurs Matrix LED à faisceau réglable en continu, la signature lumineuse personnalisable, la caméra 360° et l’alerte de trafic latéral.

Le point techno : une gestion intelligente des énergies

Par rapport à la précédente génération d’hybridation rechargeable, Audi annonce une plus grande retenue à la pompe grâce à une gestion intelligente des énergies. Comme sur d’autres modèles prémiums, la récupération d’énergie (qui peut atteindre 88 kW) ainsi que l’utilisation de la réserve d’électricité et du carburant s’adaptent à l’itinéraire et au trafic quand une destination est entrée dans le système de navigation intégré. Et si aucun point de chute n’est connu, elle tient compte de la lecture des panneaux et des conditions de circulation.

 

 

Equipements et options

Version : III SPORTBACK 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO S LINE S TRONIC 7

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Contrôle de pression des pneumatiques

  • Détecteur de pluie et de luminosité

  • Alerte de sortie de voie

  • Limiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routière

  • Assistance au freinage d&#039;urgence à l&#039;AV

  • Airbags à l&#039;AV, airbag du passager AV désactivable

  • Airbags latéraux à l&#039;AV avec système d&#039;airbags rideaux et airbag central à l&#039;AV

  • Contrôle de la traction (TCS)

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Vitres AV électriques

  • Réception radio numérique (DAB)

  • Détecteur de pluie et de luminosité

  • Audi connect Navigation &amp; Infotainment

  • Volant multifonction S en cuir à trois branches avec palettes

  • Boîtiers de rétroviseurs dans la teinte du véhicule

  • Réglage du volant manuel

  • Avertissement de contrôle de la banquette AR

  • Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager AV et i-Size et Top Tether pour les sièges AR

  • Garniture du tableau de bord, des contre-portes et des accoudoirs de portes en tissu Kaskade

  • Pack Rangement

  • Accoudoir central confort à l&#039;AV

  • Clé à radio commande sans SAFELOCK

  • Vitrage latérales et AR athermique

  • MMI Navigation plus avec MMI touch

  • Climatisation stationnaire

  • Pack intérieur S line tissu avec Sièges Sport

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes 19&#039;&#039; style à 5 branches double

  • Peinture contrastée avec éléments de bas de caisse peints en Gris Tambora

  • Suspension Sport

  • Pack design Advanced avec peinture contrastée des éléments de bas de caisse Gris Tambora

Autres équipements

  • ESC: Contrôle électronique de stabilisation

  • Audi Drive Select

  • Tapis de sol AV/AR

  • Ecrous de roues antivol

  • Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable

  • Assistant d&#039;évitement et assistant de braquage

  • Sonorité extérieure

  • Pack style brillant

  • Détection des panneaux de signalisation par caméra

  • Assistant d&#039;intersection AV

  • Pack extérieur S line

  • Eléments de la console centrale Noir Brillant

  • Seuils de porte avec inserts en aluminium à l&#039;AV, éclairés, avec monogramme S

  • Pavillon en tissu noir

  • Projection du feu stop sous le spoiler

  • Audi phone box

  • Hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique

  • 2 ports USB-C à l&#039;AV et l&#039;AR

  • Audi Virtual cockpit plus

  • Audi connect appel d&#039;urgence &amp; service avec Audi connect remote &amp; control

  • Boîte automatique S Tronic 7 vitesses

  • Câble de recharge Mode 3, type 2, pour borne de recharge (triphasé, 32A)

  • Pack Tech

  • Kit anti-crevaison

Options disponibles

  • Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km

     : 

    2511 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km

     : 

    611 €

  • Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km

     : 

    900 €

  • Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km

     : 

    1244 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km

     : 

    784 €

  • Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km

     : 

    1672 €

  • Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en carbone

     : 

    850 €

  • Suppression totale d'identification

     : 

    0 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km

     : 

    1075 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km

     : 

    1558 €

  • Ventilation des sièges à l'AV

     : 

    1100 €

  • Vitrage Privacy : lunette AR, vitres de portières AR et vitres latérales AR surteintées

     : 

    550 €

  • Climatisation stationnaire confort

     : 

    200 €

  • Peinture intégrale

     : 

    450 €

  • Filet de séparation

     : 

    150 €

  • Alarme antivol

     : 

    600 €

  • Etriers de freins rouges

     : 

    450 €

  • Vitrage acoustique pour les glaces de porte AV

     : 

    250 €

  • Fonction mémoire pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs

     : 

    250 €

  • Dispositif d'attelage

     : 

    1400 €

  • Eclairage d'ambiance Pro

     : 

    370 €

  • LED d'accès avec projection de logo

     : 

    150 €

  • Préparation pour dispositif d'attelage

     : 

    250 €

  • Application intérieures en style vanadium

     : 

    250 €

  • Jantes 19"style à 5 branches doubles, Gris Graphite, tournées brillantes

     : 

    250 €

  • Jantes 19"style à 10 bras, Gris Graphite, tournées brillantes

     : 

    400 €

  • Jantes 20'' style à 5 bras

     : 

    1000 €

  • Jantes 20" style à 5 branches doubles, Gris Graphite, tournées brillantes

     : 

    1400 €

  • Jantes Audi Sport 20" style à 5 branches doubles, Noir Métallisé

     : 

    1900 €

  • Jantes Audi Sport 20" style à 5 branches doubles, Noir Métallisé, tournées brillantes

     : 

    2000 €

  • Jantes Audi Sport 20" style Twist à 5 branches doubles, Gris Satiné, tournées brillantes

     : 

    2000 €

  • Jantes Audi Sport 21" style Split à 5 bras, Noir Métallisé, tournées brillantes

     : 

    3000 €

  • Jantes Audi Sport 21" style à 5 branches doubles, Gris Satiné, tournées brillantes

     : 

    3000 €

  • Jantes Audi Sport 21" style S, Noir Métallisé, tournées brillantes

     : 

    3350 €

  • Système avancé de gestion de pression des pneus

     : 

    350 €

  • Toit panoramique ouvrant en verre

     : 

    1900 €

  • Pare-brise confort avec dégivrage sans fil et revêtement athermique anti-chaleur

     : 

    550 €

  • Stores pare-soleil manuels

     : 

    250 €

  • Rails de toit noirs

     : 

    450 €

  • Rails de toit en style aluminium

     : 

    450 €

  • Inserts décoratifs en carbone sergé

     : 

    600 €

  • Système de recharge e-tron compact

     : 

    800 €

  • Jantes Audi Sport 21" style S, Noir Métallisé et Or Néodyme Mat, tournées brillantes

     : 

    3850 €

  • Support mural pour système de recharge e-tron compact

     : 

    150 €

  • Adaptative air suspension

     : 

    2100 €

  • Câble de recharge Mode 2, 8A, pour prise domestique

     : 

    0 €

  • Teinte vernie Blanc Arkona

     : 

    0 €

  • Teintes métallisées Blanc Glacier

     : 

    1200 €

  • Teintes métallisées Noir Mythic

     : 

    1200 €

  • Teintes métallisées Bleu Navarre

     : 

    1200 €

  • Teintes métallisées Vert District

     : 

    1200 €

  • Teintes métallisées Bleu Ultra

     : 

    1200 €

  • Teintes métallisées Rouge Grenadine

     : 

    1200 €

  • Teintes métallisées Gris Tambora

     : 

    1200 €

  • Teintes métallisées Or Sakhir

     : 

    1200 €

  • Teinte nacrée Gris Daytona

     : 

    1200 €

  • Teintes Audi Exclusive Audi Exclusive

     : 

    6000 €

