Audi Q5 (3e Generation) Sportback

Essai

Quelle autonomie électrique et quelle conso pour le nouvel Audi Q5 Sportback hybride ?

Alan Froli

4. Le Q5 Sportback hybride n’a qu’un seul rival, plus cher mais plus autonome en mode électrique…

 

La concurrence : unique…

Depuis la récente disparition du BMW X4, le Q5 Sportback ne trouve plus sur sa route qu’un seul SUV familial à carrosserie « Fastback » : le Mercedes GLC Coupé. Également disponible en essence et diesel microhybride, ce dernier répond du tac au tac aux propositions d’Audi, avec des tarifs proches. Dans sa version hybride rechargeable toutefois, le SUV à l’Étoile se montre plus coûteux à cause notamment d’une batterie à la capacité supérieure. Revers de la médaille, son coffre est plus petit. Notez que le Mercedes est le seul à proposer de l’hybridation rechargeable avec un diesel.

À retenir : à défaut de concurrence…

Difficile de considérer cet Q5 Sportback comme une bonne affaire : dans l’absolu, il fait cher payer son statut prémium et ses qualités, surtout dans cette version hybride rechargeable qui dépasse les 83 000 € en finition S Line, en comptant le copieux malus au poids de 6 150 €. Mais les alternatives ne sont pas légion. Et s’il va plus loin en tout électrique avec une seule charge, un Mercedes GLC Coupé 300e se révèle à la fois plus cher et moins logeable dans le coffre à cause de sa grosse batterie. De fait, ce Q5 saura séduire ceux qui recherchent un SUV joliment présenté, dynamique, logeable, technologique, déjà suffisamment autonome en tout électrique au quotidien et pas trop gourmand en mode hybride. Et si l’amortissement nous est apparu perfectible malgré la suspension pilotée ici, un essai avec des jantes de plus petit diamètre s’impose pour en avoir le cœur net.

Caradisiac a aimé

  • Volume de coffre préservé
  • Places arrière préservées
  • Douceur à l’usage
  • Autonomie électrique correcte
  • Comportement dynamique

Caradisiac n’a pas aimé

  • Hauteur maxi de chargement
  • Tarif élevé dans l’absolu
  • Insonorisation juste
  • Amortissement piloté perfectible
  • Cinquième place inconfortable

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III SPORTBACK 2.0 TFSI 204 HYBRIDE DESIGN S TRONIC 7 148 (wltp) 59 750 €  €
III SPORTBACK 2.0 TFSI 204 HYBRIDE QUATTRO DESIGN S TRONIC 7 157 (wltp) 62 250 €  €
III SPORTBACK 2.0 TFSI 204 HYBRIDE BUSINESS EXECUTIVE S TRONIC 7 148 (wltp) 66 950 €  €
III SPORTBACK 2.0 TFSI 204 HYBRIDE QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE S TRONIC 7 157 (wltp) 69 450 €  €
III SPORTBACK 2.0 TFSI 204 HYBRIDE S LINE S TRONIC 7 148 (wltp) 70 150 €  €
III SPORTBACK 2.0 TFSI 204 HYBRIDE QUATTRO S LINE S TRONIC 7 157 (wltp) 72 650 €  €
III SPORTBACK 2.0 TDI 204 HYBRIDE QUATTRO DESIGN S TRONIC 7 155 (wltp) 63 670 €  €
III SPORTBACK 2.0 TDI 204 HYBRIDE QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE S TRONIC 7 155 (wltp) 70 870 €  €
III SPORTBACK 2.0 TDI 204 HYBRIDE QUATTRO S LINE S TRONIC 7 155 (wltp) 74 070 €  €
III SPORTBACK 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO DESIGN S TRONIC 7 56 (wltp) 70 100 €  €
III SPORTBACK 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE S TRONIC 7 56 (wltp) 74 220 €  €
III SPORTBACK 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO S LINE S TRONIC 7 56 (wltp) 76 970 €  €
III SPORTBACK 2.0 E-HYBRID 367 QUATTRO S LINE S TRONIC 7 60 (wltp) 80 600 €  €
