La Ford Escort RS de Diana vendue 860 000€ !

Comme prévu, la maison de ventes aux enchères Silverstone Auctions a adjugé une vieille Ford Escort RS de 1985 ce samedi 27 août en Angleterre. Plutôt habituée à proposer à ses clients les plus prestigieuses automobiles de collection, la maison vendait ainsi une sportive relativement banale, qu'on trouve actuellement un peu au-dessus des 10 000€ sur le marché de l'occasion en état correct. Certes, la folie des « Youngtimers » fait qu'une Escort RS Turbo de 1985 a déjà atteint la valeur impressionnante de 74 280€ l'année dernière grâce à ses 24 000 kilomètres au compteur et son état impeccable. Mais cette fois, la compacte sportive américaine a fait monter les enchères jusqu'à 730 000 livres sterling, soit 860 670€. Oui, le triple de la valeur moyenne d'une Lamborghini Countach de la même époque !

Il ne s'agit naturellement pas de n'importe quelle Ford Escort RS mais bien de celle de la photo ci-dessus, restée culte dans l'imaginaire des années 80. Il s'agit de l'exemplaire que conduisait la princesse Diana dans la vie de tous les jours à partir de 1985. Elle avait d'abord préféré une Escort cabriolet rouge de 1984, avant de devoir se résoudre à rouler en voiture fermée à la demande de ses gardes du corps pour des raisons de discrétion. La princesse Diana aurait alors choisi ce coupé noir, rendu à Ford en 1988 avec quelques 11 000 kilomètres au compteur. Soigneusement conservé depuis, il affiche actuellement 40 170 kilomètres d'après l'odomètre (37 ans après sa première mise sur le marché).

130 chevaux royaux

Pour rappel, la Ford Escort RS Turbo développe 130 chevaux et 180 Nm via un petit quatre cylindres turbo de 1,6 litre. Elle peut passer de 0 à 100 km/h en 8,9 secondes et atteindre 205 km/h en vitesse de pointe. Notez qu'en 2021 déjà, une autre Ford Escort ayant appartenu à la princesse Diana avait déjà été vendue : une version berline Ghia de 1981 offerte par le prince Charles en cadeaux de fiançailles, achetée un peu plus de 55 000€ par son nouveau propriétaire.