Ford Escort RS 2000 (1991 – 1995), une mal-aimée très performante, dès 5 000 €

C’est peu dire que Ford a alterné entre les coups marketing géniaux et les erreurs d’appréciation totales quant à ce que désire la clientèle. À la fin des années 80, l’ovale bleu croit que les gens voudront « des voitures – machine à laver ». Qu’ils se moqueront des qualités de leur auto puisque de toute façon, ils ne la garderont pas longtemps. Alors, à quoi bon se casser la tête en dépensant des milles et des cents dans un bon châssis et une qualité de fabrication digne de ce nom ?

L’Escort de 5ème génération, apparue en 1990, incarne totalement cette vision des choses. Joliment dessinée, bien finie et pas très chère, elle a néanmoins de quoi séduire en concession. Du moins, tant qu’on ne la conduit pas, car son châssis n’est absolument pas au niveau. La presse spécialisée s’en fait d’ailleurs largement écho ! Mais, preuve que celle-ci n’était déjà plus tellement prescriptrice, l’Escort débute brillamment sa carrière.

Fort d’une longue tradition de sportives, Ford dévoile fin 1991 une version très épicée de sa compacte : la RS 2000. Récupérant une appellation déjà utilisée au début des années 70, cette Escort se démarque par son moteur, un 2,0 l à double arbre à cames en tête et 16 soupapes développant quelque 150 ch. Les trains roulants, point faible des modèles courants, sont entièrement revus : amortissement et ressorts durcis, géométries retravaillées, freins renforcés…

L’Escort RS est plutôt bien accueillie par les spécialistes, qui apprécient ses progrès dynamiques, ses performances et son prix : 120 060 F, soit 27 500 € actuels selon l’Insee. Ce tarif inclut un équipement intéressant pour l’époque : sièges sport spécialement conçus chez Recaro, direction assistée, ABS, jantes alliage, antibrouillards, vitres et rétros électriques…

Néanmoins, la Ford restera au second plan, face à une concurrence nommée Peugeot 309 GTI 16 ou Renault 19 16S par exemple. En 1993, elle bénéficie d’un léger restylage qui touche surtout la face arrière et le tableau de bord, puis termine sa carrière en 1995. La version 4x4, proposée en Allemagne et en Angleterre ne sera pas importée. L’Escort, profondément modifiée, entre dans une nouvelle génération, la dernière, nantie de qualités routières enfin au niveau. Ford a compris son erreur.

Combien ça coûte ?

On trouve des Escort RS en bon état à partir de 5 000 €, qui totalisent environ 150 000 km. À 6 000 €, on peut exiger une auto ne nécessitant aucuns travaux. À 7 000 €, le kilométrage tombe sous les 100 000 km, voire 60 000 km à 10 000 €.

Quelle version choisir ?

Celle dans le meilleur état possible, car entre phase 1 et phase 2, les différences sont minimes.

Les versions collector

Toute Ford Escort RS en parfait état d’origine sera un collector, surtout nantie d’options désirables, comme les baquets Recaro, le toit ouvrant ou la clim.

Que surveiller ?

Les Ford de ces années-là, plus encore que leurs devancières, adorent rouiller. Surveillez particulièrement les passages de roue arrière, les bas de caisse, les planchers et le bac à batterie, capable de se désagréger !

Sous le capot, le moteur, issu des Sierra et Scorpio, se révèle bien plus solide que dans ces dernières. La chaîne de distribution est censée durer 160 000 km, mais on écoutera attentivement s’il n’y a pas un bruit trahissant une usure des tendeurs ou des guides. Attention aussi aux poussoirs hydrauliques pouvant devenir bruyants par la faute d’une valve de régulation coincée. On relève aussi des fuites d’huile sur le haut moteur. Pour sa part, la boîte MTX75 est robuste et lubrifiée à vie, à en croire Ford, mais assurez-vous qu’elle ne grogne pas car ses éléments sont chers.

L’habitacle vieillit correctement, même si l’armature du siège casse parfois. De plus, les pépins électriques ne sont pas rares. Moyennant un suivi attentif, l’Escort RS 2000 affiche une certaine endurance.

Au volant

À bord, le design n’a pas trop mal vieilli, l’ergonomie est bien pensée, tout comme la position de conduite, au volant réglable. Surtout, le siège offre un excellent soutien. Le moteur est assez bien insonorisé, mais il paraît initialement rugueux. Relativement souple, il montre très gentiment en régime et pousse vraiment bien, ce qui fait oublier sa relative rudesse. Il faut dire aussi que l’Escort est relativement légère, alors que l’étagement de boîte, court, bénéficie aux reprises. De surcroît, le levier est extrêmement agréable à manier.

On attend cette Escort RS au tournant. Elle s’en tire très correctement. Le train avant est relativement incisif, l’arrière suit sans broncher, et le châssis apparaît équilibré. Tout ceci est fort sain, même si l’amortissement et la motricité restent insuffisants. Rien de grave toutefois. Ceux qui connaissent les Escort standard n’en reviendront pas !

Le confort se révèle convenable, grâce aux sièges surtout, et si le niveau sonore pourrait être plus contenu, il demeure acceptable. Enfin, la consommation flirte avec les 10 l/100 km, ce qui reste la norme pour une auto de cette époque.

L’alternative newtimer

Ford Focus ST 170 (2000 – 2002)

Référence de sa catégorie par son châssis remarquable, la Ford Focus I devient une sportive respectable en version ST. En effet, sous son capot officie un vigoureux 2,0 l de 173 ch qui, allié à une boîte 6, l’emmène à 216 km/h. De son côté, la suspension affermie renforce encore les qualités routières, à tel point qu’on rêve à plus de puissance. Celle-ci arrivera avec la variante RS. Disponible en 3 et 5 portes, la Focus ST se dégotte dès 3 500 €.

Ford Escort RS 2000 (1992), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 998 cm3

Alimentation : injection

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, traction

Puissance : 150 ch à 6 000 tr/min

Couple : 187 Nm à 4 500 tr/min

Poids : 1 120 kg

Vitesse maxi : 208 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,7 secondes (donnée constructeur)

