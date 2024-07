La Formule 1 est vraiment redevenue intéressante

Il faut remonter à la saison 2021 pour retrouver une année de Formule 1 où Max Verstappen passe trois courses d’affilée sans gagner un grand prix. Après un duel d’anthologie cette année-là contre Lewis Hamilton, le pilote néerlandais a littéralement dominé la discipline au volant de son invincible monoplace Red Bull. Désormais triple champion en titre, il semblait filer facilement vers une quatrième couronne sur les premières courses de la saison 2024 avec une razzia proche de la perfection sur les 10 premiers grands prix.

Mais après avoir déjà laissé filer deux victoires sur le début de saison, Max Verstappen s’est donc fait battre sur les trois dernières courses consécutivement. Après Carlos Sainz Jr en Australie puis Lando Norris à Miami, Charles Leclerc à Monaco, George Russel en Autriche et Lewis Hamilton en Angleterre, C’est le jeune Australien Oscar Piastri qui vient de remporter le Grand Prix de Hongrie.

Il a réussi un meilleur départ que son coéquipier Lando Norris parti de la pole position, contrôlant la course en tête jusqu’à son dépassement lors des secondes salves de changement de pneus par ce dernier à la faveur d’une meilleure stratégie. Même si Norris semblait plus rapide sur la dernière partie de la course, l’écurie Mclaren lui a demandé de laisser repasser Piastri pour effacer le petit avantage donné par sa meilleure stratégie (avec son second arrêt anticipé par rapport à celui d’Oscar). Norris s’est exécuté non sans avoir essayé de négocier à la radio avec les stratèges de McLaren sur près de dix tours. Pendant ce temps, Max Verstappen était incapable de suivre les McLaren et se battait avec Lewis Hamilton pour la troisième marche du podium. Il s’est finalement accroché avec le septuple champion du monde anglais à la faveur d’une tentative de dépassement trop optimiste, cet incident le rejetant à la cinquième place finale.

Fini, la domination Red Bull ?

C’est la première fois depuis le début de l’ère des nouvelles monoplaces à effet de sol (2022) que les Red Bull se retrouvent autant à la portée des autres écuries à la régulière. Surtout, Red Bull doit composer avec un seul pilote compétitif puisque le coéquipier de Max Verstappen, Sergio Perez, réalise systématiquement des contre-performances depuis sept courses. Au point de voir McLaren se rapprocher sérieusement de Red Bull au championnat constructeur, à 51 longueurs seulement.

Max Verstappen, lui, dispose toujours d’une confortable avance de 76 points par rapport à son plus proche poursuivant Lando Norris, ce qui l’assure quasiment d’un nouveau titre à la condition d’arriver au moins à monter sur le podium à la régulière sur les onze courses restantes et de ne pas avoir une domination totale de son dauphin (qui paraît quand même assez improbable). On se retrouve en tout cas chaque week-end de course avec des Red Bull malmenées par les McLaren, les Mercedes et/ou les Ferrari en fonction des circuits. De quoi intéresser de nouveau le grand public lassé des doublés systématiques de Red Bull lors des deux précédentes saisons !

D’autant qu’il se passe toujours plein de choses intéressantes dans le peloton derrière. Notons au passage que le Français Pierre Gasly a été confirmé chez Alpine F1 l’année prochaine, que le second Français Esteban Ocon devrait signer chez Haas, que Carlos Sainz Jr pourrait finalement rouler pour Alpine, Williams, Red Bull ou même Mercedes et que Kevin Magnussen n’a plus de siège pour 2025.