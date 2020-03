La fusion PSA-Fiat est-elle menacée ?

En réponse à

Mr Ferrière, on ne dit pas "c'était sans compter sur le Covid-19" mais "c'était compter sans le Covid-19". Pourquoi utiliser deux mots (sans et sur) quand on peut faire une tournure plus élégante qui n'en utilise qu'un seul... Je vous rassure, 95% des journalistes l'écrivent comme vous, ce qui ne signifie pas que c'est correct.

Un exemple de plus, d'ailleurs, que la façon de faire d'une majorité n'est absolument pas un gage que cette majorité a raison.