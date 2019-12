Fusion PSA/FCA Chrysler : c'est officiel !

Fin octobre, PSA et Fiat Chrysler (FCA) avaient annoncé leur intention de se rapprocher. C'est aujourd'hui chose faite avec la volonté de créer le quatrième groupe mondial avec 8,7 millions de véhicules vendus dans le monde. La nouvelle entité se situera juste derrière Volkswagen, Toyota et l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Le futur ensemble comptera quatorze marques: les cinq du groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall) auxquelles s’ajouteront les neuf de Fiat Chrysler (Alfa Romeo, Fiat, Lancia et Maserati, Abarth, Chrysler, Dodge, Jeep, RAM). Sa valorisation en bourse va atteindre près de 50 milliards de dollars, soit un chiffre d’affaires global de 170 milliards d’euros et près de 400 000 salariés.

Carlos Tavares, actuel PDG de PSA, prendra la direction opérationnelle de ce géant pour un mandat d’au moins cinq ans. John Elkann, le président non exécutif de Fiat Chrysler assurera la présidence d’un conseil d’administration. Les sièges opérationnels seront maintenus en France, en Italie et aux États-Unis.

Avec cette fusion, les constructeurs veulent réaliser des économies dans tous les domaines, majoritairement au niveau des technologies, des produits et des plateformes (40%), mais aussi des achats (40%). Le marketing, l'informatique, les frais généraux et la logistique devraient être également impactés (20%). Tout cela sans aucune fermeture d'usine. Grâce à toutes ces réductions de coûts, le groupe pourra ainsi "investir massivement dans les technologies et les services qui vont façonner la mobilité du futur, tout en répondant au défi des réglementations sur les émissions de CO2. La nouvelle entité aura le leadership, les ressources et la taille lui permettant d’être en première ligne de la nouvelle ère de la mobilité durable."

Dans les faits, FCA devrait récupérer les récentes plateformes de PSA : e-CMP et CMP qui ont servi aux nouvelles 208, 2008, Corsa et DS3 Crossback par exemple mais aussi EMP2 du 3008. De l'autre côté, cette fusion devrait permettre à Peugeot de revenir sur le marché américain.