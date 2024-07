La Hyundai i30 N est loin d’être morte, mais on n’y a plus droit

Que reste-il des sportives thermiques de Hyundai en Europe ? Plus rien. La savoureuse petite i20 N a quitté le catalogue l’année dernière et sa grande sœur, la i30 N, n’est plus commercialisée sur le Vieux Continent. Chez nous, la marque coréenne préfère lancer ses modèles électriques ultra-puissants comme le nouveau Ioniq 5 N, justement capable d’imiter le caractère sonore de modèles thermiques.

En-dehors de l’Europe, en revanche, Hyundai continue de faire évoluer sa gamme sportive thermique. Le constructeur vient en effet de lever le voile sur la version restylée de la I30 N, qui reçoit les mêmes améliorations que les versions « sages » de la gamme.

La mécanique ne change pas

Elle gagne donc des optiques revues et des jantes inédites, en plus d’écrans améliorés à l’intérieur. En revanche, sa mécanique n’évolue pas : elle utilise toujours un quatre cylindres turbo de 2,0 litres fournissant 280 chevaux et 392 Nm de couple, transmis via une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou une transmission automatique à double embrayage à huit rapports.

Dommage qu’on n’y ait plus droit car elle aurait pu continuer de se battre chez nous avec la Honda Civic Type R, la Cupra Leon, la Ford Focus ST et la Volkswagen Golf GTI Clubsport. Avec hélas, un malus écologique rédhibitoire en France…