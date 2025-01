La Hyundai Ioniq 5 N veut devenir la reine du drift

Il s’agit sans doute de la voiture électrique la plus excitante à conduire, voire la seule à être capable de donner le sourire aux amateurs de thermiques. La Hyundai Ioniq 5 N a en effet séduit la presse spécialisée et notamment notre essayeur. Celle qui " simule les plaisirs d’essence" compte aller encore plus loin.

Dans une vidéo teaser avant sa présentation lors du salon de Tokyo, Hyundai met en scène une Ioniq 5 N DK Edition pour Drift King. En s’associant avec le pilote Keiichi Tsuchiya, la firme a concocté une machine spécifiquement dédiée pour inscrire de jolies virgules sur l’asphalte. En effet, le pilote en question est davantage habitué à regarder la route par les vitres latérales que par le pare-brise.

Pour le moment, les informations techniques manquent à l’appel. Toutefois, on aperçoit aisément le généreux aileron de toit et les jantes spécifiques. D’autres éléments comme les jupes latérales sont certainement prévues pour cette DK Edition.

Un différentiel arrière spécifique ?

La Hyundai Ioniq 5 N dispose déjà d’une forte cavalerie de 650 ch, lui permettant d’atteindre 100 km/h en seulement 3,4 secondes. Le différentiel arrière est aussi paramétrable avec notamment une fonction drift. Toutefois, cette édition spéciale devrait aller encore plus loin dans ce sens, avec notamment plus de facilité pour entretenir les dérives.