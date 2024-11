La Jaguar électrique secrète et abandonnée que nous aurions dû avoir

Des projets oubliés, tous les constructeurs en ont eu. Difficultés économiques, concept mal adapté, design non conforme, les raisons sont multiples. Souvent, seuls les salariés au plus proche du dossier en ont connu l’existence. Parfois, ils sont révélés au grand jour.

C’est le cas de cette Jaguar. Il ne s’agit en aucun cas d’une fuite de la prochaine grande berline électrique, dont la marque a publié des images d’elle sous un lourd camouflage.

Pourtant, les points communs sont importants puisque notre intéressée du jour est bien une berline à propulsion électrique. Seulement celle-ci a été abandonnée en 2021. Son élaboration fait suite à un concept présenté deux ans plus tôt.

Si une seule image a fuité sur la toile, elle permet de se rendre compte des lignes générales de l’auto. La partie avant est inspirée de la première électrique de la marque, l’I-Pace, sortie en 2018. La calandre et les optiques sont clairement dans la même veine, de même que les jantes. En revanche, le profil n’évoque en rien les productions Jaguar, et apparaît même banal.

Cette image permet également de se rendre compte de l’état avancé du projet. Rétroviseurs, poignées de porte, début de camouflage, les détails sont assez saisissants, on y aperçoit par ailleurs le frunk sous le capot avant. Cet exemplaire semble parfaitement roulant, et cela n’a rien de surprenant puisque des exemplaires camouflés ont été surpris à l’époque.

Pas assez technologique ?

Initialement, cette XJ électrique était donnée pour une autonomie de 470 km. Une donnée qui paraît aujourd’hui juste pour une grande berline de luxe. À l’époque, le projet n'aurait été jugé pas assez technologique par rapport à la concurrence et ne correspondait pas au renouveau que la marque souhaitait insuffler... À ce jour, elle ne vend plus de voitures neuves au Royaume-Uni, et d’autres pays vont suivre cette voie.

Son état de santé est donc critique et celle sur laquelle se portent tous les espoirs est toujours une grande berline électrique. Elle est actuellement en phase de développement pour une sortie prévue en 2026. Cette Jaguar du renouveau (enfin) n’aura certainement pas droit à une troisième chance.