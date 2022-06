La Lamborghini Urus bat des records

C’est un succès commercial qui ne se dément pas. Depuis son arrivée sur le marché en 2018, la Lamborghini Urus s’est écoulée à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde. Des chiffres qui font de l’Urus le modèle le plus produit en un temps record.

Le SUV de Lamborghini a même permis à la marque de doubler son volume de vente, et d’accélérer l’agrandissement de l’usine se Sant’Agata Bolognese, qui a également doublé sa superficie, passant de 80 000 à 160 000 mètres carrés, et a mis en place la Lamborghini Manufacturing 4, une approche innovante des technologies de production pour soutenir les opérateurs de la chaîne de montage. D’ailleurs, plus de 500 nouveaux employés permanents ont été embauchés de 2015 à 2018 pour soutenir le projet Urus.

« Depuis le premier moment où nous avons présenté le concept Urus au salon de l'automobile de Pékin en 2012, jusqu'à son entrée sur le marché en 2018 et chaque année depuis, l'Urus a prouvé son pouvoir d'attraction instantané et continu comme une véritable Lamborghini, fruit de notre héritage en matière de supersportives et du premier Super SUV au monde, le LM 002. L'Urus est un complément parfait à nos gammes de modèles super sportifs, offrant une conduite quotidienne luxueuse et performante à celles et ceux qui s'identifient à notre marque italienne authentique », a ainsi déclaré Stephan Winkelmann, le président-directeur général d'Automobili Lamborghini.

Un succès qui devrait perdurer tant le marché des SUV continue de grappiller des parts de marché.