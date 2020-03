La Lancia Ypsilon poursuit sa carrière en Italie, et en hybride

Logique de groupe oblige, la Lancia Ypsilon profite des dernières avancées mécaniques de la Fiat 500 pour évoluer sur son marché domestique. La citadine gagne en effet une variante à microhybridation.

Le trois cylindres 1.0 essence gagne une petite batterie au lithium (en 12V seulement) et un petit moteur électrique jouant le rôle de démarreur et d'alternateur, qui permet notamment de récupérer de l'énergie au freinage et de délivrer 5 ch supplémentaires au moteur thermique sur certaines phases d'accélération.

Lancia poursuit par ailleurs la commercialisation des deux autres versions à carburants alternatifs : GPL et gaz naturel (méthane). La popularité de l'Ypsilon (elle s'est mieux vendue que l'ensemble du catalogue Alfa Romeo en Italie sur dix mois glissants), après quasiment 11 ans de carrière, est due en Italie aux tarifs très attractifs de l'auto qui tombe à un peu plus de 10 000 € en neuf, notamment par le biais de remises et d'offres. En France, cela fait maintenant près de trois ans que Lancia a disparu.