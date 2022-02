La Lancia Ypsilon s’offre une nouvelle tenue griffée

En mars 2017, Lancia quittait tous les marchés où elle était distribuée. Tous, sauf l’Italie, où elle continue à commercialiser l’Ypsilon. Loin d’être moribonde, cette citadine y est même, depuis 2019, leader de son segment. Pour entretenir son succès (43 735 exemplaires livrés en 2021), elle complète régulièrement sa gamme de séries spéciales voulues haut de gamme.

La marque italienne vient donc de s’associer avec la styliste Alberta Ferretti, afin de créer une Ypsilon du même nom. Au programme, de l’élégance mais aussi de l’écologie. Au crédit de la première, on relève principalement le coloris de carrosserie exclusif Alberta Ferretti Grey, un gris irisé qui offre des reflets rosés. À ses côtés, la palette propose également le Show White pastel, le Stone Grey métallisé, le Vulcano Black ainsi que le Bicolor Black, qui alterne noir brillant et noir mat.

En matière d’écologie, l’Ypsilon Alberta Ferretti a fiat le choix d’une sellerie en partie composée de Seaqual Yarn, un fil polyester issu du recyclage des déchets plastiques trouvés dans la mer. L’habillage intérieur, à dominante noire, est souligné de touches or rosé.

Sur le plan technologique, en revanche, cette série ne se distingue pas des autres versions d’Ypsilon. Elle reprend ainsi le 1.0 Hybrid de 70 ch, modèle que nous connaissons en France sous le capot des Fiat Panda et 500, ainsi que le 1.2 GPL de 69 ch. Deux blocs qui font l’impasse sur tout type de transmission automatisée. Dans l’habitacle, les seuls équipements quelque peu sophistiqués sont la climatisation automatique et le nouveau système multimédia à écran tactile de 7'', qui inclut Android Auto et Apple Carplay. Ce peu de sophistication est la rançon de l’âge canonique, 11 ans, de ce modèle et de la volonté de vouloir conserver des tarifs attrayants. Comptez 18 500 € pour la version mild hybrid et 20 050 € pour la GPL.