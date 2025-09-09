La marque MG viendra au complet au Salon de Lyon 2025

En l’espace de seulement trois ans, la marque MG à su s’imposer dans l’esprit des automobilistes et dispose d’une large gamme de carrosserie et de technologie : électrique, hybride simple et hybride rechargeable.

Forte d’une telle variété, la marque ne va pas se priver de la mettre en avant, d'autant que la plupart des modèles offrent des prestations convenables à des tarifs agressifs.

MG3

C’est pour cela que les visiteurs auront tout le loisir de découvrir ou redécouvrir la MG3, la citadine hybride de la marque. Affichée à seulement 19 990 €, elle dispose d'une puissance plus que confortable (195 ch), d’excellentes consommations, un équipement riche et un comportement sécurisant. Il faut toutefois composer avec un système multimédia un peu daté et un volant impossible à régler en profondeur. Si elle n’a pas que des qualités, sa garantie de 7 ans ou 150 000 km permet de vite les oublier.

MG ZS

En restant dans la technologie hybride, Mg propose le ZS, un SUV compact de 4,43 m de long vendu à prix canon (à partir de 23 490 €). Reprenant le groupe motopropulseur de la MG3, il offre une belle douceur mécanique et suffisamment de ressource tout en maîtrisant son appétit. Si on peut lui reprocher une suspension un peu ferme, il accueille convenablement ses passagers grâce à un bel espace et ne souffre pas de défaut rédhibitoire.

MG EHS

Avec le MG EHS, on monte d’un cran puisque la technologie hybride devient rechargeable. Grâce à sa batterie de 21,4 kWh de capacité, il est donné pour 100 km sans brûler une goutte de carburant. L’ensemble du groupe motopropulseur affiche une belle puissance de 272 ch, qui ne se reflète pas volant en main, car l’engin affiche un poids de 1 855 kg. Pour ceux qui n’ont pas 37 990 € à mettre dans une voiture ou n’ont pas l’utilité d’une version PHEV, le MG EHS existe également en hybride simple à partir de 32 490 €.

MG4

La berline MG4 est sans doute la plus connue de la gamme. Cette berline électrique a marqué les esprits lors de sa sortie fin 2022 puisqu’elle se permettait d’être moins chère qu’une berline à essence sans pour autant offrir des prestations au rabais. La gamme MG3 débute à 29 990 € avec une autonomie homologuée de 350 km et pour 6 000 € supplémentaires, il est possible de bénéficier d’augmenter son rayon d’action de 100 km et de profiter d’un équipement plus riche. Enfin, avec 40 490 € en poche, la MG4 Xpower dispose d’une puissance de 435 ch ! Seulement, il ne faut pas la prendre pour une véritable sportive.

MG S5

En restant dans la propulsion électrique, MG dispose du SUV S5, un modèle apparu dans le courant de l’année mesurant 4,47 m, soit le gabarit d’un Renault Scénic. S’il existe en deux finitions (Comfort et Luxury), il n’a qu’une seule batterie de 64 kWh en magasin, avec à la clé 480 km d’autonomie. Si ce SUV ne déclenche pas un coup de foudre, il peut séduire par son aspect rationnel, son équipement riche ou encore son habitabilité, le tout pour un tarif débutant à 35 990 €.

MG Cyberster

Voici celle qui attirera les regards. Face à des modèles d’un grand classique, la Cyberster fait dans le sensationnel, notamment avec ses portes à ouvertures en élytre. Ce roadster est voué au plaisir des yeux et de conduire. Pour le second, il faut toutefois s’habituer à la trop grande souplesse de la suspension et à l’absence de bruit moteur. Un critère que certains apprécieront d’autant que les performances sont impressionnantes, surtout avec les deux électromoteurs : 0 à 100 km en 3,2 secondes. Question budget, la version à deux roues motrices est vendue 62 990 € et la quatre roues motrices 67 990 €.