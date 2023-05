La Mazda3 "restylée" (2023) à partir de 27 300€

Il y a quelques jours, Mazda dévoilait au Japon la version restylée de sa compacte 3 de quatrième génération. Un restylage tellement discret qu’il est indétectable depuis l’extérieur, resté totalement inchangé.

Cette mise à jour technique se remarque un peu mieux à l’intérieur avec l’arrivée d’un écran tactile de 10,25 pouces sur la console centrale au lieu de l’ancien système de 8,8 pouces, mais aussi quelques changements ergonomiques au niveau du volant ou des commandes de la climatisation. Profitant d’une connectivité smartphone sans fil pour se remettre à la page, elle gagne aussi un toit ouvrant en option.

A partir de 27 300€

Faisant -comme le modèle d’avant restylage- l’impasse sur le diesel, la Mazda3 restylée laisse le choix entre trois motorisations : les versions à 122 et 150 chevaux du bloc essence atmosphérique de 2,0 litres Skyactiv-G, mais aussi le bloc 2,0 litres Skyactiv-X de 186 chevaux et son fameux taux de compression très élevé, censé augmenter les performances tout en diminuant la consommation. Comptez 27 300€ pour l’entrée de gamme cinq portes en finition Prime Line avec le moteur de 122 chevaux, 2 000€ de plus pour la finition Exclusive Line (sans tous les packs proposés comme vous pouvez le voir ci-dessous) et encore 200€ de plus pour la finition Homura. Le moteur de 150 chevaux démarre à 28 300€ et celui de 186 chevaux à 31 600€. L'addition peut monter jusqu'à 40 900€ pour la version cinq portes avec le moteur Skyactiv-X de 186 chevaux et tous les packs en finition Prime Line, ou à 39 100€ en version berline.