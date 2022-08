La Mercedes-AMG One entre enfin en production

Il n'y en aura que 275, et elles sont toutes déjà vendues. L'exclusive hypercar Mercedes-AMG One ne sera donc pour les lecteurs de cet article qu'un doux rêve, à 2,7 millions d'euros tout de même.

Nous avons déjà eu le plaisir de la découvrir en exclusivité, en marge de notre essai de la Mercedes-AMG GT 63 S e-Performance. Et nous vous l'avions alors présentée dans un article très détaillé que nous vous invitons à consulter, bien sûr.

Mais aujourd'hui, ça y est, c'est le grand jour, la production en petite série des premiers exemplaires 100 % définitifs débute. Sur le sol britannique. Oui, pas en Allemagne, pour la simple et bonne raison que par exemple, le groupe motopropulseur va provenir de Brixworth, dans le Northamptonshire, là même où sont produits les blocs de la F1 Mercedes-AMG Petronas. Et l'assemblage final sera réalisé dans les ateliers du partenaire d'AMG Multimatic, à Coventry, qui a mis en place une unité de production dédiée aux petites séries.

Cette auto à superlatifs, qui on le rappelle s'inspire et utilise des organes et techniques issues de la F1, dont son moteur V6 1.6 litre hybride, plus 4 moteurs électriques, développant en tout 1 063 ch., sera fabriquée entièrement à la main, selon 16 étapes de production, et 16 "stations d'assemblage et de test".

Beaucoup de sous-ensembles sont montés à blanc, avant d'être démontés et remontés de façon définitive sur l'auto. Cela s'applique par exemple à la structure monocoque en carbone et à toutes les pièces rapportées de carrosserie. Tout est ajusté en taille à la main si nécessaire. Même la peinture est réalisée de façon artisanale manuellement.

Puis la caisse en blanc et le groupe motopropulseur sont assemblés. Ce dernier ayant été préalablement testé dans les ateliers de Brixworth.

Seize étapes de production

Voici un aperçu des 16 étapes de production :

Postes 1 à 4 : assemblage des pièces mécaniques et de tous les composants basse tension ainsi que l'installation des composants essentiels du groupe motopropulseur, y compris l'électricité du véhicule.

Postes 5 et 6 : montage de la batterie haute tension et des liaisons haute tension, essais de fonctionnement des moteurs thermiques et électriques et tests.

Poste 7 : installation intérieure.

Poste 8 : début de l'installation des panneaux de carrosserie extérieurs, des portes et des panneaux de custode. Au cours de ce processus, les panneaux de carrosserie pré-assemblés : capot avant, capot arrière, panneaux de custode et portes rejoignent la chaîne de montage principale à partir de la zone de sous-assemblage. ​Ici le défi particulier réside dans les souhaits parfois très différents des clients.

Poste 9 : poursuite de l'installation extérieure des capots avant et arrière.

Poste 10 : installation finale de la carrosserie extérieure.

Poste 11 : assemblage des roues et des panneaux de plancher.

Poste 12 : réglage des roues et des phares.

Poste 13 : banc d'essai à rouleaux pour tester le véhicule dans tous les modes de conduite.

Poste 14 : essai NVH à quatre postes (bruit, vibration, secousse), réglage fin si nécessaire.

Poste 15 : test d'étanchéité à la pluie de mousson.

Poste 16 : cabine d'éclairage avec inspection visuelle de toutes les surfaces et tests fonctionnels techniques de tous les composants.

Au total, ce sont près d'une cinquantaine de personnes qui auront travaillé à la réalisation d'un exemplaire de One, de façon quasi artisanale, à la manière de ce que l'on peut observer chez Bugatti pour la production d'une Chiron ou d'une Veyron avant elle.

La dernière étape consiste en une session de test roulante, par un essayeur de l'usine, pour validation ultime. Ensuite, chaque exemplaire est transporté en Allemagne dans un camion fermé, à Affalterbach, siège d'AMG, pour finalement être remis au client final après un briefing technique du véhicule.

J'en connais 275 qui doivent désormais piaffer d'impatience.